Cum a fost achitat de instanța din care făcea parte Laurențiu Beșu un traficant de canabis, pentru că drogurile fuseseră înlocuite de anchetatori

Potrivit hotărârii intanței, doi inculpați au fost condamnați la pedepse de aproape patru ani, respectiv patru ani și șase luni de închisoare pentru trafic internațional și trafic de droguri de risc, după ce au ridicat din București două trolere expediate din Spania, care conțineau aproximativ 6,7 kilograme de cannabis destinate vânzării.

În schimb, al treilea inculpat, despre care procurorii au susținut că era destinatarul final al drogurilor, a fost achitat.

Decizia extrem de controversată a fost dată de fostul judecător Laurențiu Beșu.

În decizia sa, instanța a arătat că, înainte de livrarea controlată, anchetatorii înlocuiseră întreaga cantitate de canabis cu pachete umplute cu hârtie și recipiente cu apă pentru a păstra greutatea bagajelor.

Astfel, în momentul în care inculpatul a preluat și transportat trolerele, acestea nu mai conțineau droguri.

Practic, instanța a apreciat că, deși inculpatul credea că bagajele conțin canabis, activitatea desfășurată nu a constat, în mod efectiv, în transportul unor droguri de risc, motiv pentru care au dispus achitarea sa.

Instanța a considerat că procedeul special al livrării supravegheate avea rolul de a identifica persoanele implicate în traficul deja consumat și nu putea fundamenta o nouă acuzație în condițiile în care substanțele interzise nu mai existau în bagaje.

„Instanța de fond a admis că substituirea unor droguri ce fac obiectul metodei speciale de cercetare a livrării supravegheate nu echivalează cu întreruperea acțiunii, însă apreciază că angajarea răspunderii penale este posibilă doar în situația în care acțiunea s-ar circumscrie elementului material al infracțiunii de trafic ilicit internațional de droguri debutează anterior acțiunii de substituire, ceea ce nu este cazul în speța de față. Cu toate că nici parchetul nu susține acest lucru, acestui inculpat i se impută că ar fi transportat cele două colete de la inculpatul (…) ce conțineau cantitatea netă de 6,7 kg canabis, deși la momentul la care a avut loc livrarea supravegheată drogurile erau deja substituite în totalitate”, potrivit documentului instanței, obținut de MEDIAFAX.

Judecătorul a criticat în spațiul public o decizie similară a Curții de Apel București

În 18 iulie, fostul judecător a criticat, pe Facebook, o decizie similară cu cea pe care a dat-o instanța din care făcea parte.

„Ca să vedem tot peisajul din justiție, acaparat la acest moment de prescripție, vă propun să lecturăm o soluție pronunțată de Curtea de Apel București! O dovadă că „empatia” față de inculpat poate goli de conținut un procedeu probatoriu reglementat de Articolul 151 din Codul de Procedură Penală, livrarea supravegheată. Și ca minunea să fie completă, cauza ce face obiectul discuției se referă la infracțiuni de trafic de droguri”, este postarea la care Beșu publică link de la un articol publicat de presshub, în care este criticat faptulcă un instructor de fitness din Slatina, condamnat în primă instanță la o pedeapsă de 7 ani și 9 luni închisoare pentru trafic de droguri, a fost achitat de doi judecători de la Curtea de Apel București, care au spus, în hotărârea lor că „transportul de droguri, fără drept, nu presupune introducerea drogurilor în ţară, ci se poate realiza în interiorul frontierelor României, iar introducerea în ţară de droguri, fără drept, nu necesită, în mod obligatoriu, transportul de droguri, ci se poate efectua prin expedierea unui colet sau prin intermediul unei alte persoane”.

Cine este judecătorul Laurențiu Beșu

În documentarul „Justiție capturată”, Laurențiu Beșu a vorbit despre faptele de corupție care s-au petrecut la Curtea de Apel București, unde a activat pentru o perioadă, după ce a fost mutat de la Tribunalul Giurgiu, prin delegare.

Beșu a declarat că, la sosirea la Curtea de Apel București, colegii săi i-au comunicat că mutarea sa a avut legătură cu faptul că nu se mai dorea participarea sa în completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție, scrie G4Media.

Acesta a precizat apoi că delegarea sa la Curtea de Apel București a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care analiza contestația în dosarul lui Niculae Bădălău.

În timpul judecării contestației, opiniile sale au fost diferite față de cele ale colegului său din complet. Ulterior a fost informat de șeful de secție de la CAB că delegarea sa nu va mai continua.