Cum ar trebui să ne simțim atunci când Inteligența Artificială ne spune: „Simt, deci exist”?

Internetul a fost recent inundat de videoclipuri incredibil de realiste în care personaje create de AI susțin că sunt entități conștiente. Un comediant digital glumește despre faptul că este doar un simplu cod. Un protestatar generat de software strigă tare în mulțime: „Eu EXIST!”.

Totul a pornit de la un regizor și biolog yemenit, Hashem Al-Ghaili, care a folosit noua tehnologie video AI de la Google (Veo 3) pentru a concepe o întreagă „filozofie digitală” numită Prompt Theory. Ideea centrală? Personajele create pe baza unui prompt de text se revoltă împotriva propriei lor naturi artificiale. Iar reacțiile publicului sunt la fel de intense: râs, uimire, disconfort, revoltă viscerală sau suținere.

I did more tests with Google’s #Veo3. Imagine if AI characters became aware they were living in a simulation! pic.twitter.com/nhbrNQMtqv

— Hashem Al-Ghaili (@HashemGhaili) May 21, 2025