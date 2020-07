Dr. Andrei Rogoz, medic de boli infecţioase la Spitalul Sanador, explică de ce în unitatea privată nu au existat focare de Covid 19 în cele 4 luni de epidemie.

Dr. Rogoz spune că au existat încă de la început circuite clare, şi că imediat ce au apărut pe piaţă testele de diagnostic a luat decizia alături de echipa sa de a testa tot personalul medical şi toţi pacienţii, chiar dacă nu aveau simptome de boală.

În spital toţi medicii purtau deja măşti, pe când acest lucru era doar o recomandare.

Asta în vreme ce la Suceava, Braşov sau Deva, conducerea militară a stabilit reguli stricte pentru traseul pacienţilor, abia după ce în spitale s-au infectat sute de medici şi pacienţi.

În spitalele de stat sunt testate oficial cadrele medicale simptomatice, conform protocoalelor Ministerului Sănătăţii. În realitate însă, Grupul de Comunicare Strategică nu anunţă câţi medici şi asistenţi sunt testaţi, sau de unde sunt pacienţii infectaţi, ci doar numărul total de teste făcute.

„Când a apărut la nivel mondial problema ne-am alertat înainte să apară ordinele şi ordonanţele, am purtat măşti în interiorul spitalului ca şi medici înainte cu trei săptămâni ca acest lucru să fie recomandat. Imediat ce au apărut pe piaţă testele pcr şi le-am comandat, imediat ce le-am primit am început să testăm. Pentru medicii colaboratori care veneau din spitalele de stat unde începuseră să apară cazuri am avut şi încă avem o testare periodică“, a declarat Andrei Rogoz, medic infecţionist la Spitalul Sanador.

„S-ar fi putut face o testare mai largă decât s-a făcut în primele etape ale epidemiei. Dar ca să facem această testare trebuia să avem şi nu am avut aparaturile necesare”, a declarat Bogdan Tănase, preşedintele Alianţei Medicilor.

„Unul din 7 români infectaţi în perioada asta lucrează în sistemul sanitar, ceea ce e foarte mult. Asta arată lipsa materialelor de protecţie, iar pe de altă parte lipsa reglementărilor.", a declarat Iulian Pope, prim vicepreşedintele Federaţiei Sanitas.

„Trebuie să faceţi testări repetate, şi personalului, şi pacienţilor, pentru că altfel va fi catastrofal”, avertiza medicul Camelia Roiu de la Spitalul de Arşi încă de la mijlocul lui aprilie.

„Într-adevăr, la început, stocurile de rezervă erau 0. Am concurat cu state mult mai puternice financiar care reuşeau să sufle României toate ofertele pe care le aveam, însă în scurt timp am reuşit să aducem materialele necesare în România”, a declarat Dragoş Garofil, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.