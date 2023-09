Cum ne alegem anvelopele pentru o maşină de teren (P)

Chiar dacă la prima vedere alegerea anvelopelor pentru o maşină de teren este simplă, în realitate poate fi complicată din cauza diferenţelor de exploatare ale acestor vehicule. Nu este ca şi cum am alege pneuri pentru un autoturism unde trebuie să ştim doar dimensiunile şi anotimpul. La un vehicul de teren ne interesează şi performanţele sale dinamice, suprafeţele de rulare şi procentul de utilizare în teren accidentat sau pe şosea.



Fie că vorbim despre SUV-uri, care sunt destinate mai mult rulării pe asfalt sau maşini de teren pregătite să înfrunte cele mai dificile pante şi ravene, toate au nevoie de anvelopele adecvate pentru a performa conform aşteptărilor. De cele mai multe ori, maşinile de teren sunt folosite preponderent ca şi SUV-uri, rareori fiind utilizate pentru teren accidentat greu. În această situaţie, trebuie să vă alegeţi anvelopele pentru utilizarea pe asfalt sau, cel mult, să optaţi pentru un set de anvelope tip A/T (All Terrain), în funcţie de necesităţi.



SUV-urile de performanţă sunt create de cele mai multe ori pe platforme tehnice derivate din autoturisme. Au caroserii autoportante şi chiar dacă au o gardă mai mare la sol decât un autoturism de clasă medie, totuşi nu se pot avânta pe teren accidentat. În schimb se pot descurca fără probleme pe un teren acoperit cu iarbă, nisip, pietriş sau ceva noroi. Dar cel mai ades va fi utilizat pe asfalt.



Pentru acestea există produse dedicate create special de către furnizorii de anvelope. Acestea de cele mai multe ori au caracteristici precizate de către producători ca fiind create pentru SUV-uri. Trebuie să facă faţă unei greutăţi mai mari, au taloanele ranforsate şi, de mai multe ori, au un diametru mai mare decât la un autoturism.



Anvelopele de SUV-uri cu profil pentru asfalt se aseamănă foarte mult ca şi desen cu cele de autoturisme pentru că sunt destinate rulării pe asfalt. Desigur, se vor descurca decent pe drumuri acoperite cu pietriş sau pământ, mai ales dacă sunt uscate sau doar puţin umede. Nu vă încumetaţi, totuşi, prin noroaie.



O altă categorie întâlnită frecvent este cea a pneurilor tip A/T cu un profil ce permite evacuarea noroiului şi pietrişului printr-un set de canalizaţii mai late. Acestea se vor comporta aproape la fel de bine pe asfalt ca şi unele dedicate, dar vor fi mult mai utile în condiţii de aderenţă redusă şi temperaturi ambientale pozitive. Atenţie! Pentru iarnă folosiţi doar anvelope care au ca marcaj un fulg de zăpadă! Nu vă bazaţi pe profilul anvelopei pentru sezonul rece.



Pentru iarnă folosiţi anvelope dedicat sau, cel mult, tip All-Season. Acestea îşi vor menţine proprietăţile elastice chiar şi la temperaturi mai scăzute. În plus, calea de rulare va prezenta tăieturi şi canale speciale pentru evacuarea zăpezii dintre blocurile de cauciuc ce compun profilul. Nici chiar o anvelopă A/T performantă de vară nu vă va putea scoate dintr-o situaţie dificilă pe zăpadă.



Anvelopele M/T (Mud-Traction) sunt dedicate în schimb doar vehiculelor care chiar au nevoie să performeze în condiţii extreme de teren accidentat, cu ravene, noroi şi pietre ascuţite. Acestea au flancurile ranforsate şi canalizaţii mai late pentru evacuarea mizeriei. În schimb, pe asfalt acestea nu vor fi cea mai bună alegere. Pe lângă zgomotul ridicat şi consumul crescut de carburant mai au dezavantajul că nu oferă o suprafaţă de contact cu asfaltul suficient de bună comparativ cu alte pneuri A/T sau dedicate de anotimp (de vară sau de iarnă).



Prin urmare, dacă aveţi o maşină de teren sau un SUV şi mergeţi mai mult cu el pe asfalt, căutaţi anvelope HP sau A/T cu un profil dedicat mai puţin terenului accidentat. Evident, respectaţi specificaţiile conforme anotimpului sau alegeţi un set de All-Season.