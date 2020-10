Cum poţi face bani din marijuana, legal?

Vrei să îţi diversifici cu adevărat investiţiile? O poţi face, legal, cu un produs care este ilegal în România.

Din 2018 încoace, de când s-a legalizat consumul de cannabis în Canada, investitorii din toată lumea tranzacţionează acţiuni ale companiilor care procesează cannabis în scop recreaţional sau medicinal. Astăzi, piaţa legală de cannabis are o valoare de 15 miliarde de dolari, iar unii analişti spun că va creşte de trei ori în următorii 4 ani. Canada şi California sunt statele cu cei mai mari producători de cannabis, companii care se ocupă printre altele de cercetarea, dezvoltarea, distribuţia şi vânzarea de marijuana medicală şi recreativă.

În România, comercializarea cannabisului este ilegală. Totuşi, investitorii pot folosi platforme de tranzacţionare prin care să cumpere sau să vândă acţiuni la astfel de companii. În plus, câştigurile obţinute din astfel de investiţii sunt impozitate de statul român cu 5 sau cu 10% pe an, în funcţie de încasări.

Ştefan Surcel este unul dintre investitorii care a pariat pe o astfel de investiţie în 2018, dar care până acum i-a adus pierderi.

”O singură investiţie am făcut în zona asta, destul de mică ca valoare şi nu îmi puneam mari speranţe în ea, era mai degrabă o speculă pe termen scurt. Am văzut că aveau o creştere din asta spectaculoasă, de creşteau ca Făt - Frumos, cu 10% în fiecare zi, 20%. Hype-ul ăla din jurul creşterii s-a mai dezumflat un pic, cel puţin în ultimul an nu am mai văzut aşa ceva, aşa creşteri, toate s-au cam dus în jos. De exemplu, mi-aduc aminte că eu am cumpărat Aurora Cannabis când era vreo 40 de dolari pe acţiune, acum e 10 dolari pe acţiune.”, a declarat Ştefan Surcel, investitor.