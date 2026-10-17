Prima pagină » Social » Cutremur în România, în zorii zilei de sâmbătă. Unde s-a produs seismul

Cutremur în România, în zorii zilei de sâmbătă. Unde s-a produs seismul

Un cutremur slab s-a produs sâmbătă dimineață, 17 octombrie, în județul Gorj. Seismul a avut magnitudinea 2,0 și s-a produs la o adâncime redusă, de 6,5 kilometri.
Cutremur în România, în zorii zilei de sâmbătă. Unde s-a produs seismul
Sursa foto: INCDFP
Oana Antipa
17 oct. 2026, 10:32, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cutremurul a fost înregistrat la ora 04:51:43, ora locală a României, în regiunea Oltenia, județul Gorj, potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut magnitudinea ML 2,0, fiind catalogat drept unul slab. Hipocentrul a fost localizat la numai 6,5 kilometri adâncime.

Potrivit datelor disponibile, cutremurul s-a produs la aproximativ 20 de kilometri sud de Târgu Jiu.

Unde a fost localizat cutremurul

Epicentrul seismului s-a aflat, de asemenea, la aproximativ 65 de kilometri nord-est de Drobeta-Turnu Severin și la 68 de kilometri sud de Hunedoara.

Cutremurul a fost localizat la circa 82 de kilometri sud de Deva și la 93 de kilometri est de Reșița.

Având în vedere magnitudinea redusă, informațiile disponibile nu indică producerea unor pagube.

Zona Gorj a intrat puternic în atenția seismologilor după seria de cutremure înregistrată în ultimii ani în Oltenia. Seismele produse în această regiune sunt urmărite inclusiv din perspectiva adâncimii reduse la care se produc.

Cutremurul de sâmbătă dimineață a avut magnitudinea 2,0 și o adâncime de 6,5 kilometri, fiind astfel un eveniment seismic de intensitate redusă.

Recomandarea video

Programul de guvernare, capitolul Justiție: nicio măsură concretă de combatere a corupției sau de decartelizare a sistemului judiciar
G4Media
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
GSP.ro
Scandalul morților de la Spitalul Pantelimon încă nu s-a încheiat. Femeia care a alertat procurorii e în război cu conducerea spitalului. Acuzații de răzbunare și dosare penale
Gandul
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
Cum a ajuns gigantul elvețian VAT să investească masiv în România. Valvele fabricate la Arad sunt folosite în industria semiconductorilor
Libertatea
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. Cele două ameninţări care îi îngrijorează pe experţi
CSID
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor