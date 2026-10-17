Cutremur în România, în zorii zilei de sâmbătă. Unde s-a produs seismul

Cutremurul a fost înregistrat la ora 04:51:43, ora locală a României, în regiunea Oltenia, județul Gorj, potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut magnitudinea ML 2,0, fiind catalogat drept unul slab. Hipocentrul a fost localizat la numai 6,5 kilometri adâncime.

Potrivit datelor disponibile, cutremurul s-a produs la aproximativ 20 de kilometri sud de Târgu Jiu.

Unde a fost localizat cutremurul

Epicentrul seismului s-a aflat, de asemenea, la aproximativ 65 de kilometri nord-est de Drobeta-Turnu Severin și la 68 de kilometri sud de Hunedoara.

Cutremurul a fost localizat la circa 82 de kilometri sud de Deva și la 93 de kilometri est de Reșița.

Având în vedere magnitudinea redusă, informațiile disponibile nu indică producerea unor pagube.

Zona Gorj a intrat puternic în atenția seismologilor după seria de cutremure înregistrată în ultimii ani în Oltenia. Seismele produse în această regiune sunt urmărite inclusiv din perspectiva adâncimii reduse la care se produc.

Cutremurul de sâmbătă dimineață a avut magnitudinea 2,0 și o adâncime de 6,5 kilometri, fiind astfel un eveniment seismic de intensitate redusă.