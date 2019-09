Dăncilă adânceşte misterul votului dat de Luminiţa Odobescu în Consiliul UE pentru Kovesi. „E secret”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că votul Consiliului UE din COREPER pentru susţinerea Laurei Codruţa Kovesi este secret şi astfel nu poate spune cum a votat ambasadorul României la UE, Luminiţa Odobescu, în acest caz.

"Nu pot să vă spun cum a votat. Eu am spus punctul de vedere al Guvernului. Votul este secret şi nu putem ştii cum a votat. Eu am exprimat punctul de vedere al Guvernului, domnul preşedinte are propriul punct de vedere. Domnul preşedinte încalcă Constituţia. Nu pot să-i cer să se amestece în astfel de situaţie, face ceea ce ştie dânsul cel mai bine, adică nu ţine cont de nimeni decât de opinia domniei sale, chiar dacă de multe ori lucrurile pe care le face sunt împotriva legii fundamentale", a declarat, vineri, la Reşiţa, liderul PSD Viorica Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că i-a comunicat Luminiţei Odobescu că el, în calitate de şef de stat, o susţine pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european.

Surse politice au precizat pentru MEDIAFAX că ambasadorul României la Uniunea Europeană, Luminiţa Odobescu, a votat pentru candidatul Laura Codruţa Kovesi la şefia Parchetului European.

Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, joi, pentru desemnarea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat, joi, că Laura Codruţa Kovesi a obţinut în COREPER 17 voturi pentru desemnarea sa în funcţia de procuror şef european, din totalul celor 22 de voturi exprimare.

Procedural Consiliul UE va transmite Parlamentului European decizia luată, joi, urmând ca PE să ia act, prin procedură internă de hotărârea Consiliului. Decizia a fost luat în Consiliul UE, prin majoritate simplă, conform regulamentulul de funcţionare al Parchetului European (EPPO).

Premierul Viorica Dăncilă, a reiterat, miercuri seară, ideea potrivit căreia Guvernul nu o susţine pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european, precizând că, joi, ambasadorul României la Uniunea Europeană va vota împotriva fostului procuror-şef DNA. Ulterior, premierul a spus că nu a apucat să vorbească cu ambasadorul român la UE şi că nu ştie cum a votat.

