Decizie demnă de Kafka: Un igienist dentar de origine română din Canada şi-a pierdut licenţa pentru că şi-a tratat soţia. În plus, a fost acuzat de abuz sexual al unui pacient

În anul 2014, arată evidenţa instanţelor, Alexandru Tanase şi pacienta sa s-au implicat „în mod romantic”, iar el a încetat să o trateze din cauza interdicţiei relaţiilor amoroase dintre profesioniştii din domeniul sănătăţii şi pacienţii lor.

Meet Alexandru Tanase, the RDH who lost his license for 5 years for treating his spouse. Watch his video, read his story, sign his petition, support his fight via Go Fund Me and send a letter to your MPP. https://t.co/8XGdrQr9yh pic.twitter.com/zsK4OoMTdy