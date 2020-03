Directorul STB Andrei Creci, despre măsurile împotriva COVID-19: Uneori, plimbarea pe jos face mai bine decât să ne înghesuim

„Situaţia e diferită faţă de Metrorex. Acolo pericolul mare este mai mult în staţii, decât în vagoane. La noi nu este cazul, dar da. Recomand, totuşi, acolo unde nu este absolut necesar, câteodată şi plimbarea pe jos face mai bine decât să ne înghesuim. Mijloacele noastre de transport nu au gradul de ocupare atât de mare, în aceste zile, decât la primele ore ale dimineţii, pe anumite linii”, a declarat Andrei Creci, duminică, la Digi 24.

El a adăugat că STB a fost printre primele instituţii care au dat aproximativ 150.000 de măşti sanitare controlorilor şi în punctele de vânzare ale călătoriilor pentru transportul în comun.

„Să nu uităm că STB-ul a fost una dintre primele instituţii care s-a preocupat de sănătatea călătorilor din Bucureşti. Încă de acum trei săptămâni noi am dat circa 150.000 de măşti sanitare prin controlorii noştri şi prin punctele de vânzare a titlurilor de călătorie. În prezent am dezinfectat toate mijloacele de transport în autobaze şi în depouri, am luat măsuri pentru prevenirea gripei cu personalul nostru din autobaze, din depouri şi din Direcţia Generală în toate cele 20 de locaţii ale noastre şi la toate punctele de vânzare a titlurilor de călătorie, inclusiv cu controlorii”, a completat Creci.

Directorul Societăţii a mai explicat că „am trecut de trei ori în trei nopţi la rând prin toate tramvaiele, toate troleibuzele şi toate autobuzele. Ele au fost dezinfectate şi în acest moment putem vorbi de o curăţenie generală la nivelul STB”.

Chestionat despre o posibilă suplimentare a flotei de maşini, Andrei Creci a spus că STB foloseşte acum parcul maxim de „1.600 de mijloace de transport în comun”.

Metrorex a anunţat măsurile luate cu privire la coronavirus, printre fiind acelea de dezinfectare a barelor şi a butoanelor de deschidere a uşilor. Metrorex va folosi şi afişe educative de prevenire a infecţiei cu coronavirus.

Oficialii Metrorex ar trebui să vină cu soluţii ca să nu existe aglomerările de oameni la metrou la orele de vârf, a solicitat duminică şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, în contextul răspândirii coronavirusului.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.