Dispozitiv inovator pentru persoanele cu deficiențe de auz, realizat de patru studente de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

„Rhythm Touch” este o brățară care captează sunetul ambiental printr-un microfon, îl procesează și îl transformă în vibrații resimțite pe piele, sincronizate cu muzica sau cu dialogurile dintr-un film.

Prototipul a fost testat în condiții reale, inclusiv la festivalul Untold și în cadrul unor proiecții-pilot organizate la Cinema „Florin Piersic” din Cluj-Napoca, unde spectatori cu deficiențe de auz au putut experimenta filmele prin vibrații transmise în timp real. Potrivit organizatorilor, este prima dată când o astfel de soluție este implementată într-o sală de cinema din România.

Proiectul, realizat de Ioana Popa, Mărioara Mihali, Cătălina Rizel și Iulia Bara, a obținut recunoaștere în competiții de profil. Echipa a câștigat Marele Premiu la Innovation Labs 2024 și locul I la Internet of Things Student Challenge 2024, competiții evaluate de specialiști în domeniul tehnologiei.

Brățara funcționează pe baza unui mecanism simplu: microfonul încorporat captează sunetele, un modul electronic le analizează, iar motoarele haptice redau vibrații corespunzătoare intensității și ritmului. Dispozitivul are ca scop facilitarea accesului la activități culturale pentru persoanele cu deficiențe de auz, în special la concerte, spectacole și proiecții cinematografice.

În februarie 2025, testele desfășurate la cinema-ul clujean au demonstrat că sistemul poate fi utilizat într-un spațiu public pe conținut variat, ceea ce îl recomandă ca o soluție de incluziune accesibilă pentru instituțiile culturale și autoritățile locale.

Potrivit echipei, următoarea etapă este extinderea proiectului la nivel național, prin parteneriate cu cinematografe, festivaluri și instituții educaționale, astfel încât cât mai multe persoane cu deficiențe de auz să poată beneficia de această tehnologie.