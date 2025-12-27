Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta

Autoritățile au început sâmbătă seară operațiuni ample de căutare și salvare.
„Intervine Detaşamentul Vaslui cu Autospeciala de căutare – salvare L200, o barcă pneumatică, TIM si EPA, precum şi zece militari”, a precizat Detașamentul Vaslui înainte ca cei doi copii să fie găsiți fără viață.
Conform informațiilor, apelul la 112 a fost făcut la ora 17:35. Autoritățile locale au declarat că cei doi copii au traversat acumularea pe gheață împreună cu un grup de colindători, iar gheața s-a rupt.
Tatăl copiilor, cu hipotermie ușoară, a fost transportat la spital de echipajul EPA.