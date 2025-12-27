Prima pagină » Social » Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta

Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta

Conform ISU Vaslui, doi copii din Vaslui, de 12 și 14 ani, s-au înecat sâmbătă după ce gheața pe care au mers s-a rupt. Aceștia au fost declarați decedați.
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură X
Nițu Maria
27 dec. 2025, 19:43, Social

Doi copii, în vârstă de 12 și 14 ani, au murit după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta, din județul Vaslui. Adolescenții, cel mai probabil frați, făceau parte dintr-un grup de colindători care au traversat gheața, iar aceasta s-a rupt.

Băiatul, de 12 ani și fata, de 14 ani, au fost scoși din apă decedați, a informat sâmbătă seară Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui (ISU Vaslui).

Autoritățile au început sâmbătă seară operațiuni ample de căutare și salvare.

„Intervine Detaşamentul Vaslui cu Autospeciala de căutare – salvare L200, o barcă pneumatică, TIM si EPA, precum şi zece militari”, a precizat Detașamentul Vaslui înainte ca cei doi copii să fie găsiți fără viață.

Conform informațiilor, apelul la 112 a fost făcut la ora 17:35. Autoritățile locale au declarat că cei doi copii au traversat acumularea pe gheață împreună cu un grup de colindători, iar gheața s-a rupt.

Tatăl copiilor, cu hipotermie ușoară, a fost transportat la spital de echipajul EPA.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Apare un nou tip de concediu în România. Ce obligații vor avea angajatorii
Gandul
Epidemia care amenință România! Spitalele sunt ARHIPLINE la final de 2025: peste 120 de cazuri în doar 24 de ore
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor