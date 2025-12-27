Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta

Doi copii, în vârstă de 12 și 14 ani, au murit după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta, din județul Vaslui. Adolescenții, cel mai probabil frați, făceau parte dintr-un grup de colindători care au traversat gheața, iar aceasta s-a rupt.

Băiatul, de 12 ani și fata, de 14 ani, au fost scoși din apă decedați, a informat sâmbătă seară Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui (ISU Vaslui).