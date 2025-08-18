Dosarul „2 Mai” – aproape de final. Pronunțarea în cazul „Vlad Pascu” a fost amânată până pe 21 august

Curtea de Apel Constanța amână pentru 21 august pronunțarea în dosarul „2 Mai”, în care Vlad Pascu este condamnat la 10 ani de închisoare.

Vlad Pascu, autorul tragediei din localitatea 2 Mai, în care doi studenți au fost omorâți pe loc și mai mulți au fost răniți, ar fi trebuit să afle azi ce pedeapsă are de ispășit, în condițiile în care avocații săi au înaintat și o crere de reducere a pedepsei.

Nu se știe încă ce decizie va lua instanța din Mangalia, dacă și în ce fel îi va modifica pedeapsa.

Decizii controversate, amânări, schimbări de complete

Marți, la locul accidentului, din 2 Mai va fi oficiată o slujbă de pomenire a victimelor, la împlinirea a doi ani de la cumplita tragedie.

Vlad Pascu a fost închis în toată această perioadă.

El este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui autoturism sub influența unor substanțe interzise și fugă de la locul accidentului.

De altfel, procesul lui Vlad Pascu a fost presărat cu decizii controversate și schimbări neașteptate ale completului de judecată.

Judecătoarea care se ocupase inițial de acest caz a fost schimbată, iar cazul trimis la judecătoria din Mangalia.

Avocații lui Pascu au făcut multiple cereri de reducere a pedepsei sau de schimbare a măsurii preventive, însă fără niciun rezultat – Vlad Pascu se află în continuare după gratii.

Informații de context

Pe 19 august 2023, în jurul orei 5.25, Vlad Pascu a intrat cu autoturismul pe care-l conducea într-un grup de pietoni, cauzând moartea a doi tineri (de 20 și 21 de ani) și rănirea altor trei.

Totul s-a petrecut între localitățile 2 Mai și Vama Veche. Vlad Pascu se afla sub influența cocainei, amfetaminei și metamfetaminei.

În acest dosar, a fost aplicată pentru prima dată „Legea Anastasia”, care prevede executarea automată a pedepsei cu înshisoarea pentru șoferii drogați, fără excepții.

Din anturajul lui Pascu face parte și dealerul de droguri „Maru” (Tudor Duma), care a fost reținut de DIICOT și condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare pentru trafic de droguri.

Acesta este implicat într-un dosar nou, privind moartea unei persoane în timpul consumului (cazul „Castron”, fiind reținut din aprilie 2025.