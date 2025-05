Dosarul de securitate al Hertei Müller, de Valentina Glajar, va fi lansat săptămâna aceasta

Lansarea volumului „Dosarul de Securitate al Hertei Müller. O poveste din arhive despre supravegherea din România comunistă”, de Valentina Glajar, va avea loc vineri, 23 mai, ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (Regina Elisabeta 38). Cartea a apărut de curând în colecția „Studii româneşti” a Editurii Polirom.

Alături de autoare, sunt invitate Alison Lewis, Alina Pavelescu, Corina Petrescu, iar moderatoare va fi Magda Grădinaru.

Volumul este distins cu Premiul George Blazyca al Asociaţiei Britanice de Studii Slavone şi Est-Europene (BASEES), 2025.

Deschis în 1983 şi activ mult după emigrarea ei în Republica Federală Germania în 1987, dosarul de supraveghere al Hertei Müller dezvăluie informaţii impresionante despre tacticile, metodele şi tehnologiile folosite de Securitate. Volumul oferă o analiză aprofundată a acestui dosar şi a altora corelate, în care sursele fie o spionau pe Herta Müller, fie îi erau prieteni, aşadar supuse automat supravegherii. Aria acoperită de autoare este vastă: de la felul în care textele de început ale Hertei Müller au atras atenţia Securităţii până la examinarea comparativă a diferenţelor dintre ediţiile româneşti şi cele vest-germane ale povestirilor din Niederungen, de la poveştile de dosar ale celor care au spionat-o până la rolul traducerii ori al traducerii greşite în transcrierile Securităţii şi multe altele. Desecretizate la mai bine de două decenii după 1989, aceste dosare pun în lumină faţete necunoscute ale temutei instituţii comuniste pe care Valentina Glajar le recuperează, oferindu-i cititorului o formă de rescriere a vieţii într-un mod reparator.

Valentina Glajar și‑a obținut doctoratul în germanistică la Universitatea Texas din Austin și este în prezent profesor titular de germanistică și profesor onorific de studii internaționale la Texas State University, San Marcos. A publicat, ca autor unic sau în colaborare, mai multe volume despre literatura de limbă germană din Europa Centrală și de Est, despre opera laureatei premiului Nobel Herta Müller, despre imaginea rromilor în cultura europeană, despre Holocaustul din România și despre imaginea femeilor est‑europene în cultura occidentală. A primit mai multe premii și burse de cercetare din partea instituției sale, inclusiv o bursă de un an pentru cercetare. În 2019, a primit o prestigioasă bursă de un an din partea American Council of Learned Societies, care i‑a permis să finalizeze The Secret Police Dossier of Herta Müller (Camden House, 2023). În prezent este implicată într‑un proiect arhivistic despre spioni germani din România în dosarele declasificate CIA și cele ale Securității.