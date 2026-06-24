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Două noi trenuri metropolitane se apropie de realizare. Bucureștiul și Iașiul fac un pas important pentru reducerea traficului

Ministerul Transporturilor a avizat proiectele pentru dezvoltarea a două noi rețele de tren metropolitan, care vor deservi Bucureștiul și Iașiul.
Două noi trenuri metropolitane se apropie de realizare. Bucureștiul și Iașiul fac un pas important pentru reducerea traficului
Sursa foto: Facebook/Horațiu Cosma
Oana Antipa
24 iun. 2026, 12:55, Social
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Investițiile vizează modernizarea infrastructurii feroviare, electrificarea unor linii, construirea de pasaje și achiziția de trenuri electrice, cu scopul de a oferi o alternativă rapidă și nepoluantă la transportul rutier.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că proiectele reprezintă un nou pas în extinderea rețelei de trenuri metropolitane din România.

Ce prevede proiectul pentru Iași

Potrivit oficialului, proiectul destinat zonei metropolitane Iași include construirea a trei pasaje rutiere și a patru pasaje pietonale.

Documentația mai prevede amenajarea a 16 puncte noi de oprire și modernizarea a șapte stații existente.

Totodată, va fi electrificată linia Socola – Holboca și vor fi modernizate trecerile la nivel cu calea ferată.

Proiectul include instalarea unor sisteme noi de semnalizare, realizarea unor peroane moderne și accesibile, precum și reînnoirea infrastructurii feroviare pe sectoarele Nicolina – Bârnova, Ciurea și Podu Iloaiei – Iași.

Cinci trenuri electrice pentru zona București – Ilfov

Pe traseul Gara de Nord – Chitila – Scroviștea sunt prevăzute investiții în infrastructura feroviară și achiziția a cinci trenuri electrice noi.

Proiectul include electrificarea și modernizarea căii ferate, dar și construirea unui pasaj rutier denivelat în zona Scroviștea.

De asemenea, vor fi amenajate cinci pasaje pietonale subterane și cinci pasarele pietonale.

Sunt prevăzute două puncte noi de oprire, la Chitila 2 și Buciumeni, precum și modernizarea a zece stații și halte existente.

Documentația include și realizarea unor facilități de tip Park & Ride, menite să faciliteze transferul dintre transportul rutier și cel feroviar.

„O schimbare de paradigmă în mobilitatea urbană”

Horațiu Cosma susține că investițiile depășesc modernizarea infrastructurii feroviare și urmăresc schimbarea modului în care se desfășoară transportul în marile aglomerări urbane.

„Aceste proiecte nu înseamnă doar investiții în calea ferată, ci o schimbare de paradigmă în mobilitatea urbană și metropolitană. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a ajunge rapid, sigur și confortabil la locul de muncă, la școală sau în centrul orașului, fără să piardă ore în trafic”, a afirmat secretarul de stat.

Acesta a amintit că, după proiectele dezvoltate pentru Brașov și Târgu Mureș, autoritățile continuă extinderea rețelei de trenuri metropolitane.

„După Brașov și Târgu Mureș, facem astăzi un nou pas pentru dezvoltarea rețelei de trenuri metropolitane din România. Este direcția în care merg toate marile orașe europene, iar România nu își mai poate permite să rămână în urmă”, a declarat Horațiu Cosma.

Oficialul a adăugat că investițiile în transportul public vor continua.

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