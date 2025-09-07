Eclipsă totală de Lună duminică, 7 septembrie 2025. „Luna Sângerie” va fi vizibilă și în România

Eclipsele de acest fel sunt fenomene astronomice în care obiectul eclipsat (Luna) intră în conul de umbră al Pământului, acesta din urmă interpunându-se între Soare și Lună.

Eclipsa va putea fi observată din toată țara chiar de la începutul serii, Luna răsărind deja parțial acoperită de umbra Pământului.

Fenomenul astronomic va dura în total peste cinci ore, iar faza de totalitate se va întinde pe 82 de minute, între 20:30 și 21:52. Maximul eclipsei este la ora 21:11.

În faza de totalitate, culoarea Lunii capătă o nuanță roșiatică spectaculoasă, dată de razele solare care ajung totuși la Lună prin atmosfera terestră, cunoscută popular drept „Lună Sângerie”.

Eclipsa va putea fi urmărită nu doar din România, ci și din mare parte a Europei, Africii, Asiei, Australiei și Antarcticii. Potrivit astronomilor, aproximativ 71% din populația lumii va observa total sau parțial evenimentul spectaculos.

Eclipsa din 7 septembrie 2025 face parte din seria Saros 128, fiind a 41-a dintr-un șir de 71 și a 11-a de tip total.

Specialiștii recomandă observarea dintr-un loc cu orizont estic și sud-estic liber, pentru a prinde toate fazele de la răsăritul Lunii. Un binoclu sau un telescop cu câmp vizual larg poate îmbunătăți experiența vizuală.