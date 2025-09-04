O eclipsă totală de Lună, vizibilă din România, în noaptea de duminică spre luni. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” va fi deschis pentru public duminică seara.

Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic, la București Luna va răsări la ora 19.37, când deja se va afla în umbra Pământului.

„Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada când Luna se află în umbra planetei noastre și capătă culoarea roșiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20.30, are maximul la 21.21 și se termină la ora 21.52. În timpul totalității, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est”, transmit specialiștii.

Cu ocazia acestui fenomen, observatorul va avea program cu publicul duminică, în intervalul 20.00-24.00.

„Vă informăm că, de obicei, în timpul unor fenomene astronomice se formează cozi lungi la intrarea în observator, așa că așteptați-vă să fie coadă”, au mai transmis aceștia.