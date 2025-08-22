Eclipsă solară în septembrie. Doar 400.000 de oameni o vor putea vedea

Eclipsa solară se va produce chiar în ziua echinocțiului de toamnă, adică 22 septembrie.

Eclipsa nu va fi vizibilă în emisferă nordică, dar nici în emisfera sudică nu va acoperi prea multe zone locuite. Aceasta va putea fi văzută doar din Antarctica, porțiuni din Noua Zeelandă, Fiji și Tonga și Pacificul de Sud.

Aproximativ 400.000 de oameni trăiesc în zona în care se va vedea a doua eclipsă solară a anului, potrivit Timeanddate.com și Live Science. În schimb în zonă trăiesc milioane de pinguini.

Cea mai spectaculoasă imagine, cu până la 86% din soare ascuns, va fi în porțiuni din Marea Ross și din sudul Noii Zeelande. În schimb, în Hobart, Tasmania, Australia, soarele va fi acoperit doar în proporție de 3%.