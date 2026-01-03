Cercetătorii avertizează: Antarctica se încălzește mai rapid decât se estima

Studiul, condus de cercetătorii de la Institutul de Schimbări Globale și Meteorologie Polară din cadrul Academiei Chineze de Științe Meteorologice (CAMS) și publicat în revista Geophysical Research Letters, a dezvăluit și mecanismul fizic al acestui fenomen, potrivit CGTN.

Încălzirea antropogenă este proiectată să se intensifice disproporționat în regiunile polare, comparativ cu media globală – un fenomen numit amplificare polară.

Deși acest efect este bine stabilit în Arctica, prezența și factorii care determină amplificarea Antarcticii au rămas anterior incerți și subiect de dezbatere.

Pe baza observațiilor realizate în peste 200 de stații din Antarctica și folosind primele produse de reanaliză globală a atmosferei și a suprafeței terestre din China, echipa de cercetare a reușit pentru prima dată să detecteze un semnal de încălzire la nivelul întregului continent antarctic.

Studiul demonstrează un semnal clar de încălzire pe continentul antarctic în cadrul scenariului de încălzire de 2 grade Celsius al Acordului de la Paris, magnitudinea totală a încălzirii fiind de 1,4 ori mai mare decât media pentru emisfera sudică.

Ding Minghu, șeful Institutului de Schimbări Globale și Cercetare Polară din cadrul CAMS, a declarat că, datorită efectului izolant al vesticelor puternice din emisfera sudică, activitățile umane își exercită influența în principal prin transferul de căldură către Antarctica, prin încălzirea suprafeței oceanice.

Aceasta este cauza pentru care încălzirea Antarcticii întârzie comparativ cu alte regiuni ale lumii.

În plus, din cauza creșterii continue a temperaturii suprafeței oceanice, amplificarea Antarcticii va apărea treptat și în viitor, iar rata sa de încălzire se va accelera, a adăugat Ding.

Acest studiu dezvăluie un impact viitor substanțial al activității umane asupra climei Antarcticii, care anterior fusese subestimat.