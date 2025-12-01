Gaura din stratul de ozon deasupra Antarcticii s-a închis. Ce arată noile date Copernicus

Pentru al doilea an consecutiv, gaura din stratul de ozon a fost relativ redusă în comparație cu cele mai mari și mai persistente din perioada 2020 2023 și prezenta o concentrație mai ridicată de ozon, a anunțat organismul cu sediul la Bonn, Germania, scrie EFE.

Acest lucru încurajează speranțele de recuperare, a subliniat Laurence Rouil, directoarea Serviciului de Monitorizare Atmosferică din cadrul Copernicus.

„Închiderea cea mai timpurie și dimensiunea relativ mică a găurii de ozon din acest an reprezintă un semnal încurajator și reflectă progresul constant pe care îl observăm de la un an la altul în ceea ce privește refacerea stratului de ozon datorită interzicerii SAO”, a declarat aceasta, referindu se la acronimul pentru Substanțele care Afectează Ozonul.

„Ar trebui să celebrăm acest progres ca pe un memento oportun al a ceea ce se poate realiza atunci când comunitatea internațională lucrează împreună pentru a face față provocărilor de mediu la nivel global”, a subliniat directoarea CAMS.

Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii

În acest an, gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii s-a dezvoltat relativ devreme, la mijlocul lunii august, și a atins la începutul lunii septembrie dimensiunea maximă de 21,08 milioane de kilometri pătrați, sub recordul istoric de 26,1 milioane de kilometri înregistrat în 2023.

Suprafața s a menținut între 15 și 20 de milioane de kilometri pătrați pe parcursul lunilor septembrie și octombrie, iar ulterior a început să scadă rapid în prima jumătate a lunii noiembrie, deși o zonă mică cu nivel scăzut de ozon a persistat până la dispariția totală din 1 decembrie.

În plus, în comparație cu anii recenți, gaura din stratul de ozon din 2025 a avut un minim al coloanei de ozon peste medie și un deficit de masă de ozon mai redus, ceea ce indică o concentrație mai ridicată de ozon în stratosfera antarctică.

În acest sens, Copernicus a reamintit că găurile mai mari și mai persistente dintre 2020 și 2023 reprezintă un avertisment că declinul stratului de ozon ar fi putut atinge dimensiuni catastrofale dacă nu ar fi existat Protocolul de la Montreal și amendamentele sale ulterioare privind reglementarea producției de SAO.