Când ar putea ninge în Capitală? Prognoza meteo în București în următoarea perioadă

Potrivit MSN Weather, în prima parte a lunii pe bucurești îi așteaptă mai multe zile de lapoviță și ninsoare, de luni până joi, în perioada 1-4 decembrie, urmând ca vineri, 5 decembrie, să se aștearnă primul strat de zăpadă.

În prima săptămână a lunii decembrie, temperaturile se mențin la valoarea de 0°C sau chiar sub această valoare, atât ziua, cât și noaptea, singura excepție fiind data de 1 Decembrie, când s-ar putea înregistra 5°C pe timpul zilei. În restul zilelor se anunță temperaturi negative.

În cea de-a doua săptămână a lunii decembrie, vremea va fi ceva mai schimbătoare. Vremea se va încălzi pe parcursul săptămânii, iar temperaturile pe timpul zilei cresc, până la valoarea maximă de 12°C, înregistrate pe timpul zilei, și 4°C noaptea pentru cea de-a doua vineri din luna decembrie. Prima zi din lună în care cerul va fi ușor însorit, urmând ca cea de-a doua săptămână să se încheie cu ploi.

Cea de-a doua jumătate a lunii decembrie începe cu cer însorit și temperaturi pozitive pe timpul zilei, urmând ca precipitațiile să revină în a doua jumătate a săptămânii. În ultime două săptămâni din acest an, perioada 21 – 31 decembrie, cerul rămâne noros, însă cu câteva raze de soare, temperaturile pe timpul zilei se mențin pozitive, iar pe timpul nopții, temperaturile rămân negative.

Potrivit prognozei lunare, în noaptea dintre ani se anunță o temperatură de -3°C și cer parțial noros, urmând ca temperaturile să-și mențină valoarea primele zile ale lunii ianuarie ale anului viitor.

Pentru că prognoza pe termen lung este una estimativă, pe parcursul perioadei, ar putea apărea schimbări de temperatură.