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Editorial în presa italiană: „Douăzeci de ani de Europa, zero scuze” pentru românii tratați ca infractori

Acum 20 de ani, românii din Italia erau descriși într-un cotidian drept o națiune capabilă să ucidă pentru câțiva bani. Un italian întreabă acum cine le va reda demnitatea.
Editorial în presa italiană: „Douăzeci de ani de Europa, zero scuze” pentru românii tratați ca infractori
Andreea Tobias
22 oct. 2026, 09:57, Social
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În 2006, cotidianul Il Tempo publica un articol intitulat „O etnie mereu în cronica neagră”, în care românii erau numiți „rasa cea mai violentă, periculoasă, prepotentă”.

Ambasadorul României de atunci a protestat printr-o scrisoare, întrebând de ce o întreagă comunitate era tratată ca o bandă de infractori: „Cui prodest?”.

Italianul Marco Baratto amintește episodul într-un editorial publicat de Focus Mediterraneo, cu câteva luni înainte ca România să împlinească 20 de ani în Uniunea Europeană.

În această vară, Parlamentul italian a aprobat în unanimitate legea care recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.

Pentru italian, votul nu șterge cuvintele de ieri, iar după două decenii lipsesc încă două cuvinte: „ne cerem scuze”.

Povestea completă, cu ce scria ziarul italian, răspunsul ambasadorului României și întrebările rămase fără răspuns, o găsiți pe Mediafax Italia.

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