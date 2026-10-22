Editorial în presa italiană: „Douăzeci de ani de Europa, zero scuze” pentru românii tratați ca infractori

În 2006, cotidianul Il Tempo publica un articol intitulat „O etnie mereu în cronica neagră”, în care românii erau numiți „rasa cea mai violentă, periculoasă, prepotentă”.
Ambasadorul României de atunci a protestat printr-o scrisoare, întrebând de ce o întreagă comunitate era tratată ca o bandă de infractori: „Cui prodest?”.
Italianul Marco Baratto amintește episodul într-un editorial publicat de Focus Mediterraneo, cu câteva luni înainte ca România să împlinească 20 de ani în Uniunea Europeană.
În această vară, Parlamentul italian a aprobat în unanimitate legea care recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.
Pentru italian, votul nu șterge cuvintele de ieri, iar după două decenii lipsesc încă două cuvinte: „ne cerem scuze”.
Povestea completă, cu ce scria ziarul italian, răspunsul ambasadorului României și întrebările rămase fără răspuns, o găsiți pe Mediafax Italia.