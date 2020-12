Munca de acasă, între confort şi lipsa intimităţii. Efectele lucrului remote asupra sănătăţii emoţionale a angajaţilor

Poate la începutul pandemiei nu te aşteptai ca munca de acasă să îţi devină o povară. Dacă te simţi epuizat, nu eşti singurul. Studiile arată că 26% dintre români sunt prost dispuşi atunci când lucrează de acasă.

Diana este psihoterapeut. În zece ani a ajutat peste o mie de oameni să se echilibreze emoţional. Mulţi dintre pacienţii ei lucrează în companii care au implementat munca remote.

Diana Miron, psihoterapeut: Principala problemă cu care oamenii vin este anxietatea, cu sau fără atacuri de panică. Oamenii uită care este programul. De ambele părţi uită, şi angajatorul şi angajaţii. Suntem legaţi de casă. Există această neputinţă de a dobândi o adevărată intimitate. Oamenii au nevoie să înveţe puţină disciplină a micilor activităţi din casă, a împărţirii spaţiului cu partenerii, a împărţi spaţiul între zona de muncă şi zona personală.

Mirabela este pacienta Dianei, lucrează în IT şi face terapie de trei ani. În prezent, şi-a mutat şedinţele în online. Munca de acasă nu i-a înrăutăţit starea pentru că a învăţat să pună limită între programul de serviciu şi timpul personal.

Mirabela: Să îţi faci o cameră separată, evident, dacă îţi permite spaţiul şi, la sfârşitul programului, ai ieşit din acea cameră, ai închis-o şi îţi faci activitatea personală în celelalte. Ce mi-a lipsit au fost ieşirile din birou pentru că, fiind acasă, uitam să mă duc până pe balcon să mă duc să iau aer să mă întorc. Conexiunea umană, atunci când am simţit că nu o mai am şi mă apasă, am pus mâna pe telefon. Pot să spun că am abuzat de videocall-uri, de telefon, tocmai ca să îmi iau porţia.

Sunt companii care oferă ore gratuite de terapie psihologică angajaţilor. Sorin are împreună cu soţia sa o clinică de psihoterapie. Anul acesta, spera la venituri din zona corporate de 5%, dar s-a trezit cu un boom, 25% din cifra de afaceri. 12 companii din zona IT, banking şi pharma i-au adus la terapie peste 200.000 de pacienţi.

Sorin Nicolau, co-fondator Clinica Oana Nicolau: Au solicitat angajaţii către departamentul de HR mai multe zile libere, mai multe concedii medicale. Compania simte că pierde legătura cu angajatul, are acest sentiment de lipsă de control, diluarea culturii organizaţională şi îşi doreşte să investească mai mult în zona emoţională, de a menţine legătura cu oamenii.