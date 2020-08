Esti biciclist in Romania? Legea nu te protejează

Alex Filip, şofer de raliu, lovit marţi seara de o maşină şi aruncat de pe bicicletă, povesteşte că a mai avut probleme cu şoferi neatenţi la biciclişti. Unii îl depăşesc razant, alţii îi taie calea. Lipsesc campaniile de prevenţie şi responsabilizare a şoferilor români în legătură cu respectul pentru biciclişti. Lipsesc pistele pentru biciclete, iar cele care există sunt des ocupate de maşini parcate. Nu există lege pentru şicanarea în trafic, iar agenţii de poliţie pot amenda şoferii, după caz, pentru semne obscene, depăşire sau staţionare neregulamentară ori tulburarea liniştii şi ordinii publice, vătămare corporală sau ucidere. Robert Lazăr, un biciclist din Braşov, a fost ameninţat de şoferi care staţionau pe pistele de bicicletă.

Enervat, frustrat poate şi cu o lipsă totală de discernământ a tras de volan dreaptă încercând să mă sperie. Am căzut şi putea fi şi mai rău. Poate chiar să îmi pierd viaţa. Toţi cicliştii, pietonii ne confruntăm cu astfel de situaţii şi nu avem ecou, nu există o responsabilizare din partea autorităţilor. Am scăpat doar aici la ochi, umăr şi cot. Îmi doresc ca şoferul să plătească pentru ceea ce a făcut. În locul meu poate fi copilul tău sau doamna care trece acum pe stradă, iar un astfel de şofer nu are voie să meargă pe drumul public.

Am mai fost în astfel de situaţii. Am sunat la 112 şi am spus: am păţit acest eveniment provocat de şoferul maşinii cutare. Întrebarea de fiecare data a fost:

-Aţi păţit ceva? – v-a lovit.

-Nu

-Păi şi atunci?