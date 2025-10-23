Fals agent sub acoperire din Alba, prins cu uniformă militară completă și pistoale airsoft

În urma celor 7 percheziții făcute de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT Alba Iulia, într-o cauză privind desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, au fost descoperite și ridicate efecte militare (sacou, caschetă, eghileți, însemne militare), puști, pistoale airsoft, cuțite de tip militar, bastoane telescopice, cătușe, stații emisie-recepție, un body-cam, girofaruri, legitimații, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă, anunță IGPR.

De asemenea, miercuri, procurorii DIICOT Alba Iulia au reținut o persoană de 27 de ani, cercetată pentru uzurparea de calități oficiale, desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii (în formă continuată), fals material în înscrisuri oficiale (în formă continuată) și uz de fals (în formă continuată).

Joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile.