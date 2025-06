Fată de 13 ani, violată de un bărbat de 21 de ani în București

Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au făcut, joi, o percheziție în București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor în formă continuată.

De fapt, la data de 27 mai 2025, polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 21 de ani, a întreținut relații intime cu fiica acesteia, în vârstă de 13 ani.

În urma probatoriului administrat, se pare că, „în perioada aprilie 2025 – mai 2025, bărbatul, prin constrângere, raportat la lipsa unui consimțământ valabil exprimat și profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, în raport cu vârsta fragedă a acesteia pentru a întelege ce se întâmplă, ar fi întreținut relații intime cu minora, în vârstă de 13 ani”.

Surse judiciare arată că victima și agresorul s-au întâlnit în Capitală, iar raporturile sexuale ar fi avut loc la domiciliul fetei. Mama a fost cea care a aflat ce se întâmplă și a sesizat Poliția. Individul este cercetat pentru viol, dată fiind vârsta fragedă a copilei.

Bărbatul bănuit de săvârșirea faptei a fost depistat și dus la audieri. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața magistraților cu propunere legală.

Cauza a fost instrumentat sub supravegherea procurorului specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor. Cercetările sunt continuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșită asupra unui minor în formă continuată.