Fermierii români solicită premierului despăgubirile pentru secetă, suma va fi recuperată

În această perioadă, în care proiectului Legii Bugetului de Stat va intra în dezbatere publică, decidenţii politici trebuie să înţeleagă că sectorul agroalimentar este una dintre puţinele ramuri economice care vor putea asigura o creştere a PIB în 2021, spune asociaţia.

Fermierii României fac un apel către premierul Florin Cîţu pentru acordarea acestor despăgubiri de secetă, din bani publici, pentru că, la această oră, nu există un sistem de asigurări funcţional care să acopere aceste riscuri. Prin urmare, Asociaţia Forţa Fermierilor consideră că acest sprijin de la buget este, de fapt, o investiţie şi nu o „pomană”, nu vorbim de un ajutor social.

„Dacă Guvernul va investi un miliard de euro în fermele din România care au fost afectate de secetă, banii respectivi se vor duce imediat în economia reală. Fermierii vor putea să îşi susţină cheltuielile pentru asigurarea producţiei agricole în 2021, mai ales că se anunţă un an bun din punct de vedere agrometeorologic. Din analiza internă noastră la nivel de asociaţie, investiţia guvernamentală de un miliard de lei va genera, în doar câteva luni, aproximativ 4-5 miliarde de lei în producţie agricolă suplimentară, adică în jur de un miliard de euro. Dacă luăm în calcul şi efectul pe orizontală, cu siguranţă valoarea despăgubirilor acordate vor fi recuperate, prin taxe şi impozite, până la finalul acestui an. În plus, exporturile generate din plusul de producţie vor putea susţine balanţa comercială a României şi cursul de schimb leu-euro”, a spus Vlad Macovei, preşedintele Asociaţiei Forţa Fermierilor.

Asociaţia Forţa Fermierilor este o organizaţie profesională recunoscută legal, înfiinţată în luna octombrie 2020.