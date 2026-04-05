Florii 2026: între sărbătoarea creştină a Intrării Domnului în Ierusalim şi vechi tradiţii populare păstrate în toată ţara

Din punct de vedere religios, creştinii prăznuiesc în această zi Intrarea Mântuitorului în Ierusalim, eveniment care deschide ultima săptămână din Postul Paştelui. Sărbătoarea este marcată prin participarea la Sfânta Liturghie, prin sfinţirea ramurilor de salcie şi prin păstrarea rânduielii postului. Ramurile verzi, aşezate apoi la icoane, la uşi şi la ferestre, simbolizează atât renaşterea naturii, cât şi ramurile cu care Iisus a fost întâmpinat la intrarea în Ierusalim.

În credinţa populară, ramurile de salcie sfinţite capătă şi o valoare protectoare. Ele sunt păstrate pe parcursul întregului an şi folosite, potrivit tradiţiei, pentru tămăduirea unor boli, pentru protejarea gospodăriei şi a animalelor sau pentru binecuvântarea holdelor şi a semănăturilor. În multe zone, oamenii obişnuiesc să le înfigă în straturile proaspăt semănate, să le aşeze în hrana animalelor ori să le ducă la morminte, ca semn de pomenire şi continuitate între cei vii şi cei plecaţi.

Pe lângă dimensiunea religioasă, Floriile rămân şi o sărbătoare puternic marcată de tradiţii populare. În multe comunităţi, ziua este considerată favorabilă aflării ursitei. Fetele recurgeau la diferite practici prin care încercau să afle dacă se vor căsători în acel an sau dacă vor avea noroc în dragoste. În Banat şi în Transilvania, înaintea sărbătorii, fetele nemăritate puneau o oglindă şi o cămaşă curată sub un păr altoit, iar după răsăritul soarelui foloseau aceste obiecte în farmece şi ritualuri pentru sănătate şi dragoste.

Un alt obicei cunoscut presupunea fierberea busuiocului în apă la miezul nopţii. Dimineaţa, fetele se spălau pe cap cu această apă, în credinţa că astfel vor avea părul frumos şi strălucitor. Ce rămânea era turnat la rădăcina unui păr, în speranţa că ele vor deveni la fel de admirate precum un copac înflorit. În acelaşi registru al credinţelor populare, se mai spunea că cine se spală pe cap în ziua de Florii fără apă descântată şi sfinţită riscă să albească.

Tot de Florii, în tradiţia populară, mărţişorul purtat până la această dată era agăţat de crengile unui pom înflorit sau de un măceş, gest asociat cu norocul şi rodnicia. În unele gospodării, zestrea era scoasă la aerisit, semn al reînnoirii şi al pregătirii pentru un nou ciclu al vieţii.

Sâmbăta dinaintea Floriilor are, la rândul ei, o încărcătură ritualică aparte. În unele zone ale ţării, femeile împart plăcinte de post în memoria celor adormiţi, păstrând astfel o veche formă de pomenire a morţilor. În aceeaşi zi era practicat şi ceremonialul numit „Lazăriţa”, un obicei complex, asemănător colindelor, la care luau parte doar fetele.

Personajul central al acestui ceremonial era „Lazăriţa”, o fată îmbrăcată în mireasă, care mergea împreună cu celelalte colindătoare în faţa caselor. În timp ce Lazăriţa se mişca încet, înainte şi înapoi, în cercul fetelor, acestea cântau povestea lui Lazăr sau „Lazărica”. Cântecul reda drama tânărului plecat cu oile, urcat într-un copac pentru a le da frunză şi mort în urma unei căderi neaşteptate. Urma apoi evocarea căutării trupului de către surorile sale, aducerea acasă, scăldatul ritual în lapte dulce, îmbrăcarea cu frunze de nuc şi aruncarea apei folosite la spălarea mortului sub nuci. Obiceiul păstrează evidente urme de rituri arhaice, suprapuse peste simbolismul creştin al învierii lui Lazăr, pomenită în ajunul Floriilor.

În trecut, salcia sfinţită era folosită şi în scopuri terapeutice. Oamenii înghiţeau mâţişori de pe ramurile aduse de la biserică, crezând că astfel vor fi feriţi de boli, iar femeile vârstnice se încingeau cu crengi de salcie pentru a scăpa de durerile de şale. Exista şi obiceiul ca părinţii să îşi atingă copiii cu nuieluşe de salcie la întoarcerea de la biserică, pentru ca aceştia să crească sănătoşi şi înţelepţi.

Tradiţii asemănătoare pot fi întâlnite şi la alte popoare creştine, chiar dacă formele lor diferă. În lumea arabă se aprind candele împodobite cu flori şi aşezate printre frunze de palmier, în timp ce grecii împletesc cruci din tulpini. La popoarele slave, cei apropiaţi îşi dăruiesc ramuri de salcie în această zi. În toate aceste practici, palmierul sau salcia ocupă un loc central, ca simbol al sărbătorii şi al reînnoirii.

Cu toate acestea, teologii subliniază că numeroasele credinţe şi obiceiuri populare asociate Floriilor nu ţin de esenţa praznicului creştin. Din perspectiva Bisericii, sensul profund al sărbătorii rămâne legat de intrarea smerită a lui Hristos în Ierusalim şi de pregătirea credincioşilor pentru Săptămâna Mare. Participarea la slujbă, rugăciunea, postul şi păstrarea ramurilor sfinţite ca semn al binecuvântării sunt considerate expresiile autentice ale acestei zile.