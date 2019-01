Fost angajat în „Colectiv”, audiat. Cât a durat instructajul făcut în club de personalul ISU

Toţi angajaţii din Colectiv au făcut instructajul pentru protecţia muncii cu doi angajaţi ai ISU în mai puţin de o oră, timp în care nu s-a discutat despre un plan de evacuare, a declarat garderobierul clubului, audiat în calitate de martor la Tribunalul Bucureşti.

Instanţa de fond continuă la termenul de joi audierile de martori în dosarul Colectiv, la mai bine de trei ani de la tragedia în care 65 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte câteva sute au fost rănite.

Călin Ştefan Ionescu a lucrat la garderobă în Colectiv, chiar de când a început să funcţioneze clubul, până în seara în care a avut loc incendiul devastator.

Judecătorul l-a întrebat pe martor dacă lui şi celorlalţi angajaţi ai clubului li s-a făcut un instructaj de protecţie a muncii. Călin Ştefan Ionescu a spus că da, o singură dată, iar atunci discuţiile au durat mai puţin de o oră: angajaţii au fost chemaţi să semneze nişte carnete de protecţie a muncii, pe care nu le citiseră.

„De când am fost angajat şi până în ziua tragediei, eu şi ceilalţi angajaţi am făcut o singură dată un instructaj de protecţia muncii cu personal îmbrăcat în civil, un bărbat şi o femeie. Nu şi-au declinat identitatea, dar i-am perceput ca fiind angajaţi ISU. Când am venit la club stăteau la o masă cu Gancea Cătălin (n.r. – unul dintre patronii Colectiv, acum inculpat) şi fiecare angajat era chemat să semneze nişte carnete de protecţia muncii. Recunosc că am semnat fără să citesc. Şi ceilalţi, toţi angajaţii, inclusiv barmanii au semnat. Apoi în mod colectiv, la toţi, ni s-a arătat un extinctor şi ni s-a spus şi unde erau celelalte. Erau mai multe: în bar, în garderobă şi în zona panourilor electrice. Extinctoarele cred că erau în termen. Ei, angajaţii ISU, probabil că le-au verificat”, a relatat martorul.

Călin Ştefan Ionescu a spus că nu îşi mai aduce aminte ca în timpul instructajului să fi discutat cu persoanele percepute ca fiind angajaţi ai ISU despre un plan de evacuare. Acesta şi-a adus aminte că în club existau „nişte printuri” care făceau referire la evacuare, pe care nu le-a citit. Indicatoare nu ar fi exitat în club, iar martorul spune că pentru evacuare exista o singură uşă, şi aceea deschisă parţial.

„Nu îmi aduc aminte să fi discutat despre un plan de evacuare. Angajatii ISU doar au simulat folosirea extinctorului. Ştiu că existau nişte printuri pe care era trecută evacuarea în caz de incendiu, către ieşire. Unul era în container. Ieşirea, singura, era uşa de la intrare”, a spus garderobierul clubului.

„Cam cât a durat discuţia cu personalul ISU?”, l-a întrebat judecătorul pe martor.

„Nu cred că am stat mai mult de o oră pentru discuţia cu angajatii ISU”, a răspuns Călin Ştefan Ionescu.

„În seara incendiului uşa era deschisă?”, a continuat magistratul.

„În seara incendiului era deschisă doar jumătate din uşă, cealaltă era închisă, probabil că intra doar o persoană”, a relatat martorul.

Martorii din rechizitoriu sunt citaţi începând din septembrie 2018 la Tribunalul Bucureşti pentru a da declaraţii în dosarul „Colectiv”, cauză în care sunt judecaţi patronii clubului, pompierii, dar şi fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone.

Noul judecător desemnat în acest dosar, Mihai Bălănescu, a hotărât să nu reia procesul de la zero şi a stabilt ca primii martori să fie chemaţi. Cercetările de la Parchetul General au fost încheiate în data de 28 aprilie 2016, când s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. La dosarul trimis de Parchet, vorbim de opt inculpaţi: cei trei patroni ai Clubului Colectiv, trei artificieri şi două societăţi comerciale (Colectiv Club SRL şi Golden Ideas Fireworks Artists SRL).

Acuzaţiile puse în sarcina lor sunt grave: ucidere din culpă, în formă agravată, având ca urmare decesul mai multor persoane, vătămare corporală din culpă, în formă agravată, având ca urmare vătămarea mai multor persoane şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, sustragerea sau distrugerea de probe sau înscrisuri.

Timp de trei ani, dosarul a parcurs paşi puţini şi greoi: iniţial s-a început judecata lui la Judecătoria Sectorului 4, unde vreme de câteva termene bune s-a discutat strict pe competenţa instanţei.

În final, s-a decis declinarea competenţei către Tribunalul Bucureşti, unde nici acolo dosarul nu a înregistrat progrese, termenele fiind amânate din cauza lipsei de proceduri, erori în citare, angajare apărător etc.

Potrivit Parchetului General, în dosar s-au constituit părţi civile 139 de persoane, 11 spitale şi cinci instituţii. În prezent, inculpaţii sunt sub control judiciar. În urma incendiului au murit 64 de tineri, iar un alt tânăr a murit la aproape doi ani de la tragedie. De asemenea, zeci de persoane încă se află sub tratament pentru a-şi îngriji rănile.

