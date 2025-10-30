Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan își anunță intenția de a candida la Primăria Capitalei

Anunțul a fost dat de artist într-un videoclip postat pe rețele sociale.

„Numele meu este George Burcea, am 37 de ani, sunt actor și da, am hotărât să las frumusețea de New York și să mă întorc în București. Eu, împreună cu POT (Partidul Oamenilor Tineri), am hotărât să ne depunem și să-mi depun candidatura pentru Primăria București”, a declarat George Burcea.

În cadrul videoclipului postat, acesta a abordat teme precum traficul supraaglomerat, lipsa de parcări, dar și problema lipsei apei calde din Capitală. Cu toate acestea, actorul nu a strâns încă semnăturile necesare pentru depunerea dosarului de candidatură pentru alegerile din 7 decembrie.

George Burcea este actor, este divorțat de cântăreața Andreea Bălan de cinci ani. Cei doi au împreună două fiice.

Ca actor, George Burcea l-a jucat pe Lurch, având scurte apariții episodice în primul sezon al serialului Wednesday. De asemenea, el joacă și rolul ciobanului Ungurean în filmul Miorița (2025), regizat de Călin Coman, care urmează să fie lansat curând în cinematografe.