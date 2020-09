FOTO: În uniformă, dar fără mască de protecţie în autobuz. Ipostaza în care a fost surprins un jandarm ar putea să-l coste scump

În imagini apare jandarmul îmbrăcat în uniformă, aşezat pe un scaun, în timp ce vorbeşte la telefonul mobil.

Fotografia a fost realizată în Buzău, oraşul în care îşi are domiciliul jandarmul.

„Noi am primit imaginile în această dimineaţă, am verificat şi am constatat că jandarmul face parte din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa. Imaginile sunt din Buzău, el face naveta între Urziceni şi Buzău. Se face o cercetare amănunţită cu privire la aspectele sesizate, urmând a fi luate măsurile legale”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa, Bianca Grecu.

Rezultatele anchetei vor fi comunicate zilele următoare.