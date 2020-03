Gabriela Firea vrea ca problema poluării din Bucureşti să fie analizată de CSAT

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, miercuri, că i-a scris preşedintelui Klaus Iohannis şi a cerut ca problema poluării din Bucureşti să fie discutată într-o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

Primarul general a declarat, miercuri, că Ministerul Mediului încearcă să dea vina pe alte instituţii şi că până acum populaţia nu a fost informată cu privire la cauza poluării din noaptea de duminică spre luni.

„Au trecut trei zile de la accidentul ecologic din Capitală şi, din păcate, nici până în acest moment populaţia nu a fost informată cu privire la cauza acestui accident. Am văzut că tentaţia este aceea ca instituţia principală responsabilă din ţară cu protecţia mediului, şi anume Ministerul Mediului, încearcă să dea vină pe alte instituţii. (...) Am transmis deja o adresă către preşedintele României şi către CSAT în care am descris şi în termini tehnici şi administrativi ceea ce s-a întâmplat în Bucureşti în 1 şi 2 martie, în seara de duminică spre luni. Şi am transmis solicitarea de a se analiza situaţia gravă din municipiul Bucureşti în cadrul unei şedinţe a CSAT”, a spus Gabriela Firea.

Primarul general este convins că preşedintele se va implica şi că, până la urmă, va fi găsit poluatorul.

De asemenea, Gabriela Firea susţine că a trimis o scrisoare şi preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, astfel încât problema să fie dezbătută în Comisia de mediu sau chiar să se formeze o comisie specială de anchetă în acest caz.

Primarul general a anunţat că a identificat „nişte piste, câteva variante de poluatori industriali”, pe care le pune la dispoziţia autorităţilor responsabile.

Gabriela Firea a mai spus că a cerut un punct de vedere de la Curtea de Conturi, cu privire la posibilitatea achiziţionării de către primărie a unor noi staţii de măsurare a calităţii aerului.

În noaptea de duminică spre luni, aplicaţiile care măsoară calitatea aerului din Bucureşti au înregistrat depăşiri extrem de mari ale cantităţilor de particule în suspensie, chiar şi de 10 ori peste maximul admis.

Ministrul Mediului a precizat că poluarea provine de la arderile necontrolate din Bucureşti şi din judeţul Ilfov. Ministerul Mediului va verifica, până la finalul acestei săptămâni, toate sursele de poluare din zona Bucureşti – Ilfov, iar operatorii care nu deţin echipamente pentru montorizarea calităţii aerului vor fi obligaţi să remedieze situaţia, a anunţat Costel Alexe, ministrul interimar al Mediului.

