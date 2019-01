Gheorghe Stan, în interviul pentru şefia Secţiei de anchetă a magistraţilor: Frecvenţa modificărilor legislative, o ameninţare

Inspectorul-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, a susţinut, joi, în interviul susţinut pentru şefia Secţiei de anchetă a magistraţilor, că printre ameninţările la adresa acestei unităţi a identificat anumite campanii de presă, dar şi frecvenţa ridicată a modificărilor legislative.

"În ceea ce priveşte planul meu managerial pentru această funcţie, am identificat premise pozitive şi negative ale înfiinţării acestei secţii. Printre premisele pozitive, am identificat un efort de protecţie a independenţei magistraţilor care e o garanţie oferită de scoaterea acestei secţii de sub orice influenţa exterioară a sistemului judiciar. Existenţa unui cadru legislativ care permite desfăşurarea separată a activităţii de urmărire penală, a activităţilor săvârşite de magistraţi şi existenţa unui ansamblu profesional cu experienţa vastă şi pregătită care reprezintă premisele unei faze solide de selecţie a procurorilor care urmează sa-şi desfăşoare activitatea in această secţie", a declarat Gheorghe Stan.

Inspectorul-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare a enumerat, la premise negative, dosarele numeroase în lucru, numărul insuficient de procurori care a fost stabilit prin lege raportat la numărul mare de dosare şi, de asemenea, resursa umană inadecvată şi infrastructura deficitară pentru acoperirea nevoilor concrete ale secţiei.

"La puncte slabe am menţionat incertitudinea personalului auxiliar şi conex, precum şi tehnica şi materialele. Numărul redus al procurorilor care ar urma să facă parte din această secţie. Situaţia ofiţerilor de poliţie judiciară care vor lucra sub coordonarea procurorilor care urmează să facă parte din cadrul acestei secţii. Volumul mare de activitate raportat la cerinţele unui minim confort. Absenţa unui fond documentaristic adecvat. Finanţarea insuficientă şi infrastructura deficitară. (....) Ca ameninţări am identificat acele campanii de presă care au ca obiect dosare în care se investighează acte comise de magistraţi, (...) care pot constitui posibili factori psihologici de presiune asupra procurorului care efectuează investigaţia faptelor comis de magistraţi. Existenţa unui sentiment de insecuritate în ceea ce priveşte protecţia imaginii procurorului şi activităţii acestuia. Şi de asemena fluctuaţia şi frecvenţa ridicată a modificărilor legislative din ultima perioadă care îngreunează asimilarea şi punerea lor coerentă şi clară în practică şi într-un timp cât mai scurt", a mai declarat Gheorghe Stan.

Inspectorul-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare a transmis că a dezavuat mereu campaniile tekevizate, în care anumite persoane, chiar şi martori, au fost filmaţi la momentul arestului sau încarcerării.

"Am dezavuat campaniile care s-au făcut, televizate, când chiar şi martori au fost filmaţi în direct, televizaţi, lucru cu care nu sunt de acord şi mi se pare corect să interzic ca magistraţii, care din întâmplare sau nu, ajung în faţa procurorilor acestei secţii să nu ajungă în astfel de situaţii", a conchis Stan.

Inspectorul-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, şi procurorul Florena Esther Sterschi susţin, joi, la Consiliul Superior al Magistraturii, interviurile pentru funcţia de şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie din cadrul Parchetului General. Florea Esther Sterschi este cea care asigură actualmente interimatul la conducerea secţiei. Secţia pentru anchetarea magistraţilor şi-a început activitatea pe 23 octombrie 2018, având competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, şi a preluat dosarele care îi vizează pe magistraţi aflate în lucru la DNA şi la alte parchete.

