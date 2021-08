Igienizare masivă după „doi ani de miros greu, pestilenţial”: 38 de metri cubi de gunoi, adunaţi dintr-un apartament din Bucureşti

„Nu criticaţi! Nimeni nu ştie unde-l duce viaţa, soarta, boala ... Doi ani de miros greu, pestilenţial, au fost nevoiţi să suporte locatarii unui bloc din familia noastră mare”, a scris duminică seara, pe Facebook, primarul Sectorului 5.

Acesta povesteşte că în urmă cu doi ani „o bunică bolnavă” a început să-şi umple casa cu gunoaie găsite pe străzi: „A pus, sărmana, gunoaie peste gunoaie! Şi ... le-au invadat gândacii, viermii ...”.

Cazul a fost adus la cunoştinţa primăriei de adminsitraţia blocului.

„Fiul bătrânei ... ne-a permis să intrăm! Şi ... am intrat! Am strâns gunoi mult! 38 de metri cubi de gunoaie! Am curăţit, am igienizat, am deratizat, apoi, locuinţa-ghenă”, a mai spus Cristian Popescu Piedone.

Acesta susţine că acesta nu este un caz unic: „Au mai fost, vor mai fi!”