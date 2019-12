Imagini de război în Galaţi, după explozia puternică din faţa hotelului. Procurorii au deschis dosar penal

Imagini de război în faţa hotelului din oraşul Galaţi unde luni s-a produs o explozie puternică. La aproape 24 de ore de la producerea deflagraţiei, circulaţia maşinilor şi a tramvaielor este interzisă pe strada care trece prin faţa hotelului, iar urmele exploziei se văd peste tot. Procurorii din Galaţi au deschis un dosar penal

Au trecut multe ore de la incidentul din Galaţi, dar maşinile avariate au rămas în poziţia în care au ajuns după deflagraţie, resturile de ciment şi cărămizi acoperă întreaga parcare, iar intrarea în hotel este stricată.

Reprezentanţii pompierilor spun că, marţi, experţii verifică dacă hotelul şi constructorul care făcea lucrarea de modernizare aveau autorizaţiile necesare. Probabil vor fi sancţiuni la finalul anchetei, precizează cei de la ISU Galaţi, care au dezvăluit faptul că explozia a fost atât de puternică încât a îndoit puntea unui microbuz.

Alina este o gălăţeancă care locuieşte la două străzi distanţă de locul producerii exploziei şi povesteşte că întreaga casă s-a mişcat ca la un cutremur important.

„Noi eram în casă, a fost o explozie foarte puternică. Prima dată ne-am gândit că este cutremur, s-a mişcat toată casa, copilul s-a ascuns sub un birou, aşa cum a fost învăţat să facă în caz de cutremur. Apoi, am crezut că s-a întâmplat ceva la combinatul siderurgic”, a povestit Alina, pentru MEDIAFAX.

Circulaţia maşinilor şi a tramvaielor este interzisă, iar zona este păzită de poliţişti locali.

„Echipajele sunt la faţa locului. Asigurăm zona, aceasta este închisă, nu trec maşini sau tramvaie. Pietonii pot trece, dar nu prin faţa hotelului, ci doar pe trotuarul opus. În funcţie de rezultatele ce vor fi prezentate de experţi vom deschide sau nu circulaţia. Aseară încă mirosea a benzină. Specialiştii vor stabili pe parcursul zilei dacă sunt probleme cu solul, cu linia tramvaiului”, a declarat, la pentru corespondentul MEDIAFAX, directorul Poliţiei Locale Galaţi, Petrică Hahui.

O explozie subterană, urmată de un incendiu, s-a produs luni în parcarea unui hotel din Galaţi din cauza unei acumulări de gaze. Nu au fost victime, dar clădirea şi patru maşini au fost avariate în urma exploziei. În trecut, pe acest amplasament a funcţionat o staţie de benzină, iar incidentul a fost provocat de o acumulare de gaze de la fostul depozit subteran de carburanţi.



Dosar penal în urma exploziei de la Galaţi

Procurorii din Galaţi au deschis un dosar penal în cazul exploziei produse luni în parcarea unui hotel din oraş. Anchetatorii încearcă să afle cine este vinovat pentru producerea incidentului în urma căruia au fost avariate patru maşini şi faţada clădirii.

Dosarul penal de distrugere este instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi. Procurorii ajutaţi de poliţişti fac cercetări asupra faptelor, deoarece încă nu s-a stabilit cine a provocat explozia puternică. În paralel, o anchetă fac şi pompierii, care verifică dacă hotelul şi constructorul care efectua lucrarea de modernizare aveau autorizaţiile necesare. Probabil vor fi aplicate sancţiuni la finalul anchetei, precizează cei de la ISU Galaţi, care au dezvăluit faptul că explozia a fost atât de puternică încât a îndoit puntea unui microbuz.

„S-a înfiinţat o comisie mixtă formată din poliţişti, pompieri, reprezentanţi ai autorităţilor locale, care verifică dacă există autorizaţii, inclusiv autorizaţia hotelului de securitate la incendiu. Noi am retras echipajele de la faţa locului, pericol de incendiu sau explozie nu mai este, de acum este treaba specialiştilor să stabilească dacă solul este stabil sau nu. Probabil vor fi sancţiuni la firma care a avut staţia peco şi nu a curăţat rezervoarele, dar şi la firma care executa lucrarea la hotel. Ei au tăiat o conductă legată de un bazin. Conducta era în interiorul hotelului, iar bazinul se afla în subteran, sub parcare. În interiorul rezervorului era benzină, altfel nu erau vapori. Benzina s-a aprins şi a provocat explozia. Explozia s-a produs sub microbuz, maşina a fost aruncată în sus câţiva metri. S-a îndoit de la mijloc din cauza exploziei”, a explicat, la solicitarea MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al ISU Galaţi, Eugen Chiriţă.

