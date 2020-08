Incediu de vegetaţie lângă Bucureşti. Ard circa 10 hectare de teren

UPDATE: Estimare meteo privind evoluţia norului de fum din Periş: Vântul bate slab dinspre NE spre SV



ANM a transmis o estimare meteorologică privind evoluţia norului de fum din zona Periş, acolo unde are loc, luni dimineaţa, un incendiu de vegetaţie. Pe tot parcursul zilei, circulaţia aerului se va menţine dinspre nord-nord-est spre sud-vest şi va fi relativ slabă.



„La ora 09:30 circulaţia aerului se realizează din sector nord-estic. Vântul suflă în general slab, cu viteze la rafală de până la 10...15 km/h.”, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).



Având în vedere simulările modelelor numerice rulate în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie privind evoluţia norului de fum din zona Periş, meteorologii precizează că, pe tot parcursul zilei, circulaţia aerului se va menţine dinspre nord-nord-est spre sud-vest şi va fi relativ slabă, iar viteza maximă a vântului la rafală, după-amiaza, va fi de 25...30 km/h.



Un incediu de vegetaţie are loc, luni, lângă Bucureşti. Ard circa 10 hectare de teren, la batalurile fostei ferme de porci de la Periş, conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov (ISUBIF).



La faţa locului acţionează 10 autospeciale, potrivit sursei citate.



„A fost transmis şi mesaj prin RO ALERT pentru Sectorul 1, Periş, Snagov, Corbeanca, Buftea şi Otopeni”, a transmis ISUBIF.



În primăvara acestui an, un alt incendiu a avut loc în aceeaşi zonă, iar locuitorii din Ilfov s-au plâns de mirosul insuportabil generat de arderile de vegetaţie de la batalurile fostei ferme de porci.

