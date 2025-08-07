Incendiul de pădure de la Chilia Veche continuă. Au apărut noi focare / A fost mobilizat şi un al treilea elicopter Black Hawk

UPDATE:

La misiunea de stingere a incendiului din judeţul Tulcea a fost mobilizat şi un al treilea elicopter Black Hawk. Aeronava se alătură celorlalte două care deja acţionează în sprijinul pompierilor de la sol, pentru a stinge flăcările.

„Mobilizarea acestor elicoptere este esenţială în lupta cu incendiul, ele având capacitatea de a transporta şi lansa volume mari de apă în zonele greu accesibile pentru echipele terestre. Astfel, intervenţia lor rapidă şi precisă completează eforturile pompierilor de la sol, accelerând procesul de stingere şi limitând extinderea focarelor”, conform ISU Tulcea.

Ştirea iniţială:

Incendiul de fond forestier din zona Chilia Veche, judeţul Tulcea, continuă să dea bătăi de cap pompierilor care intervin din 4 august. Joi au apărut noi focare în zona Ostrov Tătaru, ceea ce complică şi mai mult operaţiunile de stingere.

Două elicoptere Black Hawk ale MAI intervin în sprijinul echipajelor de la sol. Numai joi, aeronavele au efectuat 25 de lansări de apă, aruncând peste 60 de tone de apă asupra focului. Cu unul dintre elicoptere au fost transportaţi 10 pompieri în apropierea focarelor pentru a acţiona direct la sol.

Terenul greu accesibil împiedică ajungerea autospecialelor la faţa locului, motiv pentru care stingerea se face în continuare cu sistemul Bambi Bucket al elicopterelor. Operaţiunile de stingere se desfăşoară atât cu forţe terestre, cât şi aeriene.