Incendiul din Delta Dunării: Misiunea de lichidare continuă, pentru a 8-a zi

Eforturile pompierilor militari pentru lichidarea incendiului din Delta Dunării continuă pentru a opta zi consecutivă, informează luni ISU Tulcea.

Pentru a opta zi consecutivă, pompierii continuă misiunea de stingere a incendiului izbucnit în data de 4 august în zona Ostrov Tătaru, din apropierea comunei Chilia Veche, în Delta Dunării.

Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor din ultima perioadă, accesul dificil pentru autospecialele de stingere, terenul greu accesibil pentru echipele de intervenție terestre, precum și vegetația înaltă și resturile de arbori doborâți îngreunează semnificativ misiunea de localizare și stingere a incendiului, spun autoritățile.

Peste 40 de pompieri nu reușesc să facă față incendiului

În urma recunoașterii aeriene realizate cu ajutorul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație, a fost dispusă organizarea intervenției și instalarea dispozitivelor necesare pe teren.

În misiunea de stingere sunt implicați peste 40 de pompieri, susținuți de două elicoptere Black Hawk și trei autospeciale de stingere.

De asemenea, echipamentele includ patru motopompe transportabile, precum și două microbuze și două ambarcațiuni, care facilitează accesul în zonele mai greu accesibile.

Pentru coordonarea operațiunilor sunt folosite două autospeciale de primă intervenție și comandă, alături de un Punct Mobil de Comandă.

De asemenea, în sprijinul forțelor Ministerului Afacerilor Interne se află și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, cu o ambarcațiune navală, și Ocolul Silvic Tulcea, cu un autoturism de teren și o ambarcațiune.

Peste 650 de tone de apă nu au reșit să stingă focul

Suprafața afectată de incendiu se întinde pe aproximativ 85 de hectare, dintre care în jur de 50 de hectare sunt de fond forestier, iar restul de aproximativ 35 de hectare reprezintă vegetație uscată, lizieră și lăstăriș.

Pentru a asigura operativitatea intervenției, transportul personalului se realizează cu ajutorul elicopterelor Black Hawk.

În weekend, aceste elicoptere au realizat peste 260 de aruncări cu Bambi Bucket, transportând în total peste 650 de tone de apă.