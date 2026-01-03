Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare și extragere a lui Nicolas Maduro din Caracas

Cunoscută oficial drept 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D), Delta Force este o unitate de operațiuni speciale înființată în 1977 de colonelul Charlie Beckwith.

Inspirată de Special Air Service (SAS) din Marea Britanie, Delta Force este specializată în lupta împotriva terorismului, salvarea ostaticilor, raiduri de acțiune directă, război asimetric, protecția demnitarilor și colectarea de informații sensibile, scrie National Interest.

Unitatea operează sub comanda Joint Special Operations Command (JSOC) și desfășoară misiuni extrem de clasificate, motiv pentru care apare sub denumiri alternative în documentele bugetare ale Pentagonului.

Misiunile secrete în lume

De-a lungul timpului, Delta Force a fost asociată cu unele dintre cele mai importante operațiuni militare americane, inclusiv intervenții în Irak și Afganistan. Potrivit informațiilor disponibile public, unitatea ar fi avut un rol esențial în raidul din 2019 care a dus la eliminarea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, în cadrul „Operațiunii Kayla Mueller”.

Delta Force a fost implicată și în celebra Bătălie de la Mogadishu din 1993, eveniment relatat ulterior în cartea și filmul „Black Hawk Down”.

Selecția extrem de dură a militarilor

Procesul de selecție pentru Delta Force este considerat unul dintre cele mai dificile din lume. Doar aproximativ 10% dintre candidați reușesc să treacă evaluările fizice și psihologice. Pregătirea durează cel puțin șase luni și include lupta corp la corp, tactici antiteroriste, operațiuni de salvare a ostaticilor, tehnici de spionaj și instruire avansată în folosirea armamentului.

Majoritatea candidaților provin din Regimentul Ranger sau din Forțele Speciale ale Armatei SUA, având experiență vastă în teatrele de operațiuni.