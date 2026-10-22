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Incident la Pentagon. Secretarul Apărării a vrut globul lui Eisenhower în biroul său, subordonații săi l-au spart pe drum

Un incident ciudat s-a produs la Pentagon. Secretarul Apărării, Pete Hegset, a vrut să aibă în biroul său un glob pământesc, folosit de fostul președinte al SUA, Dwight D. Eisenhower. Subordonații săi au spart exponatul istoric în tip ce îl transportau către birou.
Incident la Pentagon. Secretarul Apărării a vrut globul lui Eisenhower în biroul său, subordonații săi l-au spart pe drum
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
22 oct. 2026, 18:57, Politic
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Angajații Pentagonului au spart globul lui Eisenhower, pe care Pete Hegset dorea să-l așeze în biroul său. Potrivit The Guardian, în timpul transportului, acesta a fost scăpat pe o platformă metalică. În urma impactului, suprafața s-a crăpat, iar globul s-a desprins de suport.

Incidentul s-a produs în februarie 2026, dar informația a devenit publică în octombrie. O sursă a prezentat informația, iar un purtător de cuvânt al armatei americane a confirmat, într-un e-mail adresat jurnaliștilor de la The Washington Post, că deteriorarea a avut loc în timpul „unei încercări de mutare”.  În cele din urmă, globul nu a mai fost mutat și, în prezent, trece printr-un proces de reparație.

De ce a fost mutat exponatul istoric în lipsa unor experți

De obicei, mutarea exponatelor istorice în interiorul Pentagonului este realizată de experți. În acel moment specialiștii lipseau de a serviciu fiind în concediu neplătit. Angajații Pentagonului au decis să nu-i aștepte pe experți deoarece Hegset dorea foarte mult să așeze exponatul istoric în biroul său

Se spune că globul a fost folosit de Dwight D. Eisenhower, cel de-al 34-lea președinte al SUA, pe vremea când, în calitate de comandant suprem al forțelor aliate, plănuia debarcarea din Ziua Z (D-Day).

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