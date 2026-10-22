Incident la Pentagon. Secretarul Apărării a vrut globul lui Eisenhower în biroul său, subordonații săi l-au spart pe drum

Angajații Pentagonului au spart globul lui Eisenhower, pe care Pete Hegset dorea să-l așeze în biroul său. Potrivit The Guardian, în timpul transportului, acesta a fost scăpat pe o platformă metalică. În urma impactului, suprafața s-a crăpat, iar globul s-a desprins de suport.

Incidentul s-a produs în februarie 2026, dar informația a devenit publică în octombrie. O sursă a prezentat informația, iar un purtător de cuvânt al armatei americane a confirmat, într-un e-mail adresat jurnaliștilor de la The Washington Post, că deteriorarea a avut loc în timpul „unei încercări de mutare”. În cele din urmă, globul nu a mai fost mutat și, în prezent, trece printr-un proces de reparație.

De ce a fost mutat exponatul istoric în lipsa unor experți

De obicei, mutarea exponatelor istorice în interiorul Pentagonului este realizată de experți. În acel moment specialiștii lipseau de a serviciu fiind în concediu neplătit. Angajații Pentagonului au decis să nu-i aștepte pe experți deoarece Hegset dorea foarte mult să așeze exponatul istoric în biroul său

Se spune că globul a fost folosit de Dwight D. Eisenhower, cel de-al 34-lea președinte al SUA, pe vremea când, în calitate de comandant suprem al forțelor aliate, plănuia debarcarea din Ziua Z (D-Day).