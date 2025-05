Indexul privind libertatea presei pe 2025 este la un minim istoric

Potrivit raportului anual publicat de Reporters Without Borders (RSF), libertatea presei la nivel global a atins cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, cu peste jumătate din populația lumii trăind în țări unde situația este considerată foarte gravă, anunță DW.

Organizația non-guvernamentală franceză Reporters Without Borders a publicat vineri, înainte de Ziua Internațională a Libertății Presei, un raport alarmant privind declinul libertății presei la nivel global. Indexul anual al RSF a ajuns la cel mai scăzut punct din cei 23 de ani de când este măsurat.

SUA au înregistrat o cădere de două poziții în clasament, ajungând pe locul 57, sub Sierra Leone. RSF a descris climatul mediatic din Statele Unite drept unul în „deteriorare alarmantă”, atribuit direct politicilor și acțiunilor din timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Acesta a semnat un ordin executiv pentru tăierea finanțării publice către posturile NPR și PBS, acuzându-le de partizanat. De asemenea, a amenințat cu acțiuni legale împotriva The New York Times.

Europa rămâne regiunea cea mai sigură pentru jurnaliști, însă Germania a coborât din top 10, ajungând pe locul 11. RSF a menționat „un climat de lucru tot mai ostil pentru jurnaliștii germani”, în special din cauza atacurilor venite din partea extremei drepte și a dificultăților în reflectarea conflictului din Orientul Mijlociu. La polul opus, Norvegia conduce clasamentul pentru al nouălea an consecutiv, urmată de Estonia și Olanda. Doar șapte țări, toate din Europa, au fost evaluate cu un scor de libertate a presei considerat „bun”.

România se află pe locul 55 marcând o scădere cu 6 poziții față de indexul anului trecut.