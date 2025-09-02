Înmatriculările de autoturisme noi, creștere de 52%, în august față de august 2024

În luna august, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 52.6% față de august 2024, arată datele prezentate marți de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Potrivit APIA, în august, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 52.6% față de august 2024, ajungând la un volum de 15.043 unități.

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de 93.1% față de august 2024, realizând o cotă de piață de 6.3%.

În primele 8 luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins 95.658 unități, cu o scădere de 8.9% față de perioada similară a anului 2024.