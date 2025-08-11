Intervenție de salvare extrem de dificilă în Suceava. Convoi umanitar pentru ciobanii izolați la o stână

Ciobanii blocați în urma ploilor torențiale la o stână din județul Suceava au primit ajutoare alimentare după expediție anevoioasă a unui echipaj de pompieri, jandarmi și salvamontiști.

Echipajul a parcurs zeci de kilometri, cu autospeciale, vehicule utilitare și pe jos, transportând provizii urgente pentru a ajunge la stâna aflată pe un versant din Dârmoxa, Suceava.

Potrivit IGSU, în urma unei solicitări urgente, autoritățile au organizat un convoi umanitar pentru a transporta produse alimentare și de strictă necesitate (inclusiv sare pentru animale) unor ciobani care au amenajată stâna pe un versant din zona localității Dârmoxa.

Ploile abundente și scurgerile de pe versanți din ultimele zile au afectat grav căile de acces, îngreunând deplasarea.

Echipajul format din 15 pompieri, doi jandarmi și doi salvamontiști, cu autospeciale de teren, a pornit duminică dimineață spre destinație.

Primii 80 de kilometri au fost parcurși pe șosea, iar pe drumurile forestiere deplasarea a fost încetinită de terenul afectat de ploile recente.

Cum au fost salvatorii primiți de ciobani

Când accesul autospecialelor a devenit imposibil, pompierii au folosit vehiculul utilitar amfibiu ARGO, cu tracțiune integrală 8×8, reușind să mai avanseze încă 3 kilometri.

De acolo, salvatorii au continuat pe jos, cărând în spate saci cu alimente, apă și alte produse de strictă necesitate. Ultimii 1,5 kilometri, pe o pantă mai dificilă, au fost parcurși pedestru până la stână.

„Ajunși la destinație, au fost întâmpinați cu bucurie de ciobani.

Produsele au fost depozitate, iar între câteva cuvinte de mulțumire și povești despre experiențele trăite în perioada în care zona Broșteni a fost afectată de cele mai mari inundații din istoria recentă, salvatorii au confirmat că efortul lor și-a atins scopul: ajutorul a ajuns la timp, iar legătura cu oamenii din comunitate a fost întărită”, a transmis IGSU printr-un comunicat de presă.