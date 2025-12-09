Crimă abominabilă la stână / Cioban secerat cu o lovitură de bâtă

Scene desprinse din marile cărți ale literaturii române s-au petrecut la o stână din Caraș-Severin, unde s-a petrecut o crimă șocantă ce a avut loc în noaptea de duminică spre luni. Doi ciobani, unul de 64 de ani și celălalt de 38, au început o ceartă care a degenerat într-o crimă violentă la scurtă vreme.

Potrivit comunicatului emis de poliție, un cioban de 64 de ani a fost ucis cu sânge rece de un altul, de 38 de ani.

Din primele verificări, ciobanul de 38 de ani l-a lovit pe cel mai în vârstă în zona capului, într-un moment al violentei altercații care s-a iscat între cei doi, iar victima a murit pe loc.

Atacatorul a fugit, fără să încerce s-o salveze sau să-I acorde primul ajutor.

A ucis și apoi a fugit de la locul crimei

Macabra descoperire a fost făcută de proprietarul stânei, care, de altfel, a fost cel care a chemat autoritățile.

„Polițiștii și un echipaj medical s-au deplasat de urgență la fața locului, unde personalul medical a constatat decesul unui bărbat în vârstă de 64 de ani.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că (…) în timp ce se aflau într-un sălaș din zona denumită Săliștea din Vale, între doi bărbați în vârstă de 38, respectiv 64 de ani, ar fi izbucnit un conflict în urma căruia cei doi s-ar fi lovit reciproc.

În timpul altercației, bărbatul de 38 de ani l-ar fi lovit pe cel de 64 de ani în zona capului, după care ar fi părăsit sălașul, lăsând victima în interior”, se arată în comunicatul IPJ Caraș-Severin.

Polițiștii l-au identificat urgent pe criminal, care acum se află în custodia lor.

Abominabila crimă este cercetată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.