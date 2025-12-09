Prima pagină » Social » Crimă abominabilă la stână / Cioban secerat cu o lovitură de bâtă

Crimă abominabilă la stână / Cioban secerat cu o lovitură de bâtă

Scene îngrozitoare s-au petrecut la o stână din Caraș-Severin, acolo unde un cioban mai tânăr l-a ucis pe un altul mai în vârstă cu o singură lovitură în zona capului, iar asta nu e tot: ucigașul a părăsit locul crimei.
Crimă abominabilă la stână / Cioban secerat cu o lovitură de bâtă
Luiza Moldovan
09 dec. 2025, 11:53, Social

Scene desprinse din marile cărți ale literaturii române s-au petrecut la o stână din Caraș-Severin, unde s-a petrecut o crimă șocantă ce a avut loc în noaptea de duminică spre luni. Doi ciobani, unul de 64 de ani și celălalt de 38, au început o ceartă care a degenerat într-o crimă violentă la scurtă vreme.

Potrivit comunicatului emis de poliție, un cioban de 64 de ani a fost ucis cu sânge rece de un altul, de 38 de ani.

Din primele verificări, ciobanul de 38 de ani l-a lovit pe cel mai în vârstă în zona capului, într-un moment al violentei altercații care s-a iscat între cei doi, iar victima a murit pe loc.

Atacatorul a fugit, fără să încerce s-o salveze sau să-I acorde primul ajutor.

A ucis și apoi a fugit de la locul crimei

Macabra descoperire a fost făcută de proprietarul stânei, care, de altfel, a fost cel care a chemat autoritățile.

„Polițiștii și un echipaj medical s-au deplasat de urgență la fața locului, unde personalul medical a constatat decesul unui bărbat în vârstă de 64 de ani.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că (…) în timp ce se aflau într-un sălaș din zona denumită Săliștea din Vale, între doi bărbați în vârstă de 38, respectiv 64 de ani, ar fi izbucnit un conflict în urma căruia cei doi s-ar fi lovit reciproc.

În timpul altercației, bărbatul de 38 de ani l-ar fi lovit pe cel de 64 de ani în zona capului, după care ar fi părăsit sălașul, lăsând victima în interior”, se arată în comunicatul IPJ Caraș-Severin.

Polițiștii l-au identificat urgent pe criminal, care acum se află în custodia lor.

Abominabila crimă este cercetată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Recomandarea video

Dezvăluirile specialiștilor care au studiat scrisorile lui Vlad Țepeș
G4Media
Ce este taxa de cogenerare și cum vor crește facturile la energie în ianuarie 2026
Gandul
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
Cele 2 electrocasnice care ne „rup” cel mai mult la bani în luna decembrie. Cât curent consumă și câți lei plătim pentru aceste două aparate
CSID
Schimbul de ulei la 7.500 km? Situația în care producătorii cer intervale mai dese
Promotor