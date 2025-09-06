Incendiu la o stână din Timiș. Trei animale au murit, opt au fost salvate

Un incendiu a cuprins sâmbătă dimineața o stână, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Trei animale au murit, în timp ce opt au fost salvate de către pompieri, care continuă acțiunea de stingere cu trei autospeciale.

Sâmbătă, în jurul orei 11.00, un incendiu a izbucnit la o stână din satul Giarmata Vii, județul Timiș.

La locul evenimentului acționează pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere și un autocamion cu container de stingere.

„Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 mp, la nivelul unui adăpost de bovine. În interior sunt depozitați baloți de paie”, potrivit ISU Timiș.

Trei animale sunt decedate, iar alte 8 au fost salvate.