Ioana Mănoiu, Managing Partner al agentiei GMP PR: „Oamenii nu mai ştiu ce este real şi ce este fake. Asta cu vaccinurile este cel mai bun exemplu!” /„Crizele anului 2021 sunt crizele pornite de la oamenii obişnuiţi”

Cu Ioana Mănoiu, Managing Partner al agentiei GMP PR - invitată în emisiunea ,,Ochii pe mine!” – vorbim despre soarta PR-ului în era Covid 19. Contextul actual este un reset pentru piaţa de marketing? Cu alte cuvinte, este pandemia pretextul perfect pentru o reinventare, pentru o transformare, atât la nivel de mentalitate, cât şi la nivel de business-uri şi antreprenoriat? Există PR fără social media?

Ioana Mănoiu: „În timp ce erau atâtea industrii care se închideau, erau altele care trebuiau să comunice”

Ioana Mănoiu recunoaşte că strategiile şi abordarea subiectelor în PR s-au schimbat în vremea Covid-19. Paradoxal, în vremea pandemiei. Invitata lui Vlad Craioveanu mărturiseşte că au avut mult mai mult de muncă la strategia de comunicare.

„În perioadele de criză este nevoie de mai mult PR decât în perioadele de linişte pentru că trebuie să comunici mai mult. Ce ni s-a întâmplat nouă, pe lângă tot imprevizibilul şi mutatul acasă, a fost o zonă de volum foarte mare de muncă. Asta a fost paradoxul. (…) Să spunem că, în perioada Covid-19, am schimbat subiectele de conversaţie faţă de ce discutam înainte, dar comunicare a fost şi chiar la un nivel mult mai intens decât cu un an înainte”, conchide Ioana Mănoiu.

Ioana Mănoiu îţi spune care a fost, pentru un om din PR, cea mai importantă lecţie şi, implicit, schimbările aduse de izbucnirea pandemiei. Concluzia Ioanei este însă clară: nevoia de comunicare rămâne cheia, indiferent de perioada pe care o trăim şi de cât de mult ne schimbă obiceiurile.

„Cu riscul de a suna banal, cred că adaptabilitatea. A trebuit să fim atât de flexibili în ultimul şi a trebuit să dărâmăm tot ce ştiam şi tot ce făceam. Rămâne însă nevoia de comunicare, rămâne zona asta de texte bine scrise, dar subiectele se schimbă şi trebuie să te adaptezi la noile subiecte.

Ioana Mănoiu recunoaşte că, un om care lucrează în PR, trece altfel prin filtrul gândirii o situaţie. Vede altfel potenţialele crize. Uneori, chiar şi acolo unde nu sunt. Ce spune însă despre derioada dinaintea pandemiei versus perioada post- Covid?

Ioana Mănoiu: „Înainte de Covid, erau mai multe crize!”

„Noi eram ca pompierii, în fiecare săptămână rezolvam minimum o criză. Crize pornite de la oameni obişnuiţi. În ziua de azi, fiecare consumator are un grup de media, o pagină de facebook, de Instagram şi poate să atace o companie. (…) Deci, crizele anului 2021 sunt crizele pornite de la oamenii obişnuiţi care filmează ceva într-un magazin, care deschide un produs cu probleme...”

Ioana Mănoiu: „Oamenii nu mai ştiu ce este real şi ce este fake!”

Cât despre marea problemă a perioadei Covid-19, Ioana Mănoiu mărturiseşte faptul că ţine de calitatea informaţiei. O înformaţie care îl confuzează pe om, trimiţându-l mereu, undeva la limita, dintre real şi fake.

„E o mare problemă de calitate a informaţiei. Oamenii nu mai ştiu ce este real şi ce este fake. Asta cu vaccinurile este cel mai bun exemplu. De trei zile toată lumea dezbate care vaccin. Astra Zeneca, este real, nu este real? Este război între americani, între reputaţia Pfizer şi europeni. În această lume în care devii din ce în ce mai confuz, PR-ul poate ajuta să ofere nişte informaţii.”

Ioana Mănoiu: „Când o lume întreagă suferă de anxietate, nu mai poţi să vinzi Crăciunul cu zurgălăi!”

„Noi facem anual o prezentare de trend-uri şi ştiind că o avem planificată în luna martie, ne forţează pe mine şi pe colegii mei să citim tot ce se întâmplă în lume. Chiar acum două săptămâni am făcut asta şi am analizat ce au făcut brand-urile din lume pe zona de Covid.

Iniţial au fost confuze, nu au ştiut cum să reacţioneze. Iniţial, vindeai vise frumoase consumatorilor şi acum nu era potrivit. Când o lume întreagă suferă de anxietate şi am revenit la nevoile de bază, nu mai poţi să le vinzi Crăciunul cu zurgălăi. Şi atunci şi-au temperat tonul şi au intrat mai mult într-o zonă de empatie, de căldură, de suntem alături de voi.”

Ce s-a câştigat, ce s-a pierdut în pandemie? Iată ce mărturiseşte Ioana Mănoiu despre perioada care ne-a schimbat iremediabil întreaga existenţă!

„Am câştigat eficienţă, am câştigat focus, am realizat mult mai multe decât dacă am fi mers la birou. Am pierdut mult mai mult pe plan uman, din nivelul de fericire. Eram fericiţi împreună, râdeam mult”, concluzionează Ioana Mănoiu.