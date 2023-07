Izmir şi Bodrum au fost adăugate pe harta turcească a ghidului Michelin

Michelin are plăcerea de a anunţa extinderea Ghidului Michelin în Izmir şi Bodrum, Turcia. Selecţia finală de restaurante din Izmir şi Bodrum va fi făcută public în cadrul unui eveniment desfăşurat la Istanbul pe data de 9 noiembrie 2023.

Fermecătorul cartier Urla din Izmir oferă multe posibilităţi atunci când vine vorba de mâncare prin prisma tradiţiilor culinare turceşti din Marea Egee şi Marea Mediteraneeană. De la restaurante la cafenele moderne, oraşul are o diversitate culinară extrem de vastă. La acest capitol locaţia se diferenţiază de celelalte prin localurile conduse de bucătari tineri de-ai locului, dornici să împartă cunoştinţele pe care le-au dobândit din generaţie în generaţie.

Bodrum, una dintre cele mai faimoase destinaţii turistice turceşti de lux situate în oraşul Mugla oferă un încântător mix de restaurante turceşti care pun la dispoziţia clienţilor preparate lăudate pentru aroma lor autentică. Tot aici sunt şi restaurante care oferă preparate internaţionale de origine asiatică sau italienească. Restaurantele de la Bodrum sunt apreciate pentru faptul că depun eforturi pentru a oferi cele mai bune experienţe culinare pline de creativitate din partea bucătarilor.

Turcia traversează o perioadă bună dacă ne referim la acest început de an şi din ce în ce mai mulţi români au luat decizia să călătorească mai des în această ţară. Potrivit datelor oferite de Ministerul Culturii şi Turismului din Turcia, prin Autoritatea pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA,) în primele 5 luni (ianuarie – mai) ale anului 231.240 de turişti români au călătorit în Turcia (+13.5% vs primele 5 luni din 2022 când au călătorit 204.364). Cifrele au crescut şi în ceea ce priveşte numărul de turişti români care au călătorit la Istanbul. Aici, în primele 5 luni ale anului, 73.888 de români au fost înregistraţi (+17.1% vs primele 5 luni din 2022 când au călătorit 64.096).

Gwendal Poullennec, Director Internaţional al Ghidului Michelin: „După o primă oprire la Istanbul anul trecut, inspectorii noştri au rămas foarte încântaţi şi au decis să pună Izmir şi Bodrum pe harta lor. Aceste două locaţii sunt renumite nu doar pentru experienţele culturale, turistice deosebite, ci şi pentru că sunt adevărate scene culinare care merită şi trebuie să fie descoperite. Dacă Izmir vine cu o ofertă de restaurante deosebite care demonstrează abilităţile de înalt nivel al multor bucătari tineri, Bodrum străluceşte prin diversitatea restaurantelor sale, cu concepte inovatoare, de lux, multe dintre acestea fiind situate chiar în inima oraşului şi la preţuri accesibile. Odată cu adăugarea acestor două noi teritorii în familia Ghidului Michelin sperăm sincer să răspândim în lume mesajul că Turcia este o destinaţie gastronomică de neratat.”

Mehmet Nuri Ersoy, Ministrul Culturii şi Turismului al Turciei a menţionat: „Suntem fericiţi că după Istanbul, vin în prim-plan Izmir şi Bodrum cu titulatura de „gastro oraşe”. Vom putea prezenta lumii bogăţia culturii noastre culinare, care deţine o componentă de sustenabilitate la bază, graţie bucătarilor noştri talentaţi care îmbină cele mai calitative produse ale regiunii printr-o abordare personală. Vizitatorii care urmează să sosească la Izmir şi Bodrum pentru a gusta aceste delicatese vor fi surprinşi de apele turcoaz ale Mării Egee, de patrimonial nostru istoric, de calitatea facilităţilor şi de posibilităţi nelimitate atunci când vine vorba de turism. Suntem încântaţi de aceste două noi completări care indică foarte bine potenţialul în creştere al scenei culinare turceşti şi credem cu tărie că multe alte oraşe vor fi adăugate în următorii ani.”

Ghidul Michelin de la Istanbul a fost lansat pentru prima data în 2022 întrucât metropola a demonstrat că are potenţial gastronomic şi oferă o diversitate culinară. Aici au fost recomandate 53 de restaurante dintre care 5 cu stele Michelin (un restaurant cu două stele Michelin** şi patru restaurante cu o singură stea Michelin*). Un singur restaurant cu o stea verde Michelin şi 10 restaurante de tip Bib Gourmand, certificare ce aparţine Ghidului Michelin şi care atestă un restaurant bun care oferă preparate rafinate la un preţ accesibil. Ghidul Michelin de la Istanbul a evidenţiat o varietate de mâncăruri de sezon şi de specialitate şi a scos în evidenţă diferite restaurante, de la cele de tip bistro şi de lux la cele tradiţionale.

Aşa cum este cazul în toate destinaţiile pe care le acoperă, Ghidul Michelin evidenţiază scena culinară din Izmir şi Bodrum şi recomandă cele mai bune restaurante pe baza metodologiei istorice şi universale a Ghidului Michelin. Desfăşurat de echipa sa de inspectori anonimi şi independenţi, toţi foşti profesionişti ai industriei şi în prezent angajaţi cu normă întreagă ai Grupului Michelin, atât metodologia cât şi ghidul în sine, se concentrează doar pe calitatea hranei produse evaluate după 5 criterii:

- Calitatea ingredientelor;

- Măiestria tehnicii prin care sunt gătite aceste preparate;

- Armonia dintre arome;

- Personalitatea bucătarului şef care îşi lasă amprenta pe fiecare preparat;

- Consistenţa pe care o are restaurantul atât în timp, cât şi în întregul său meniu pe care îl oferă.

Selecţia completă de restaurante a ghidului Michelin de la Istanbul, Izmir şi Bodrum 2024 va fi dezvăluită pe data de 9 noiembrie 2023 în cadrul unei ceremonii organizată de Ghidul Michelin şi va avea loc la Istanbul. Selecţia va fi disponibilă pe site-ul Ghidului Michelin precum şi pe aplicaţia mobilă gratuită pentru iOS şi Android.

About Michelin

Michelin, the leading mobility company, is dedicated to sustainably enhancing its clients’ mobility; designing and distributing the most suitable tires, services, and solutions for its clients’ needs; providing digital services, maps, and guides to help enrich trips and travels and make them unique experiences; and developing high-technology materials that serve a variety of industries. Headquartered in Clermont-Ferrand, France, Michelin is present in 175 countries, has 132,200 employees and operates 67 tire production facilities which together produced around 167 million tires in 2022. (www.michelin.com).