Jandarmeria Capitalei, măsuri de ordine publică pentru Slujba de Bobotează de la Catedrală. Ce trebuie să știe credincioșii?

Potrivit informării publicate, luni, Slujba de la Catedrala Patriarhală din Capitală se va desfășura marți, între orele 08:30-11:45, când vor avea loc atât Sfânta Liturghie, cât și Slujba de sfințire a apei, urmând ca între orele 11:45 și 20:00 credincioșii să primească sticlele cu Agheasmă Mare la Baldachinul Sfinților.

Accesul credincioșilor spre Catedrala Patriarhală se va realiza atât dinspre Piața Unirii, cât și dinspre strada 11 Iunie.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că va lua măsuri pentru evitarea aglomerației, dar și prevenirea altor incidente.

Ce trebuie să știe credincioșii?

Jandarmii le recomandă credincioșilor să adopte un comportament civilizat și să respecte indicaţiile oferite de forțele de ordine, dar și să fie atenți la bunurile personale, pentru a nu deveni victime ale unor infracțiuni de furt din buzunare.

Părinții trebuie să supravegheze atent copii.

Dacă cei prezenți sunt martori ai unor fapte antisociale, să apeleze cu încredere la cea mai apropiată patrulă de jandarmi sau la numărul de urgență 112.

De asemenea, credincioșii vor fi îndrumați și de voluntari ai Catedralei Patriarhale.