Jeff Bezos a lansat la apă Abeona, un tender-record de 75 de metri folosit ca un garaj plutitor

Fondatorul Amazon şi al treilea cel mai bogat om din lume, potrivit Forbes, a lansat Koru, cu trei catarge de 127 de metri lungime şi lată de 16 metri, o navă estimată la 500 de milioane de dolari.

Doar legendarul Sailing Yacht A - proiectat de Philippe Starck pentru magnatul rus Andrei Igorevic Melnicenk - îl depăşeşte în lume ca lungime.

În orice caz, Koru este o bijuterie care necesită un echipaj de 40 de marinari şi are un cost anual de exploatare de 25 de milioane de dolari. Presa de scandal relatează că la bordul iahtului, Bezos a rugat-o pe Lauren Sánchez, jurnalist şi partenerul său de aproximativ cinci ani, să se căsătorească cu el. Cuplul a fost împreună la Festivalul de Film de la Cannes pentru premiera filmului Killers of the Flower Moon, produs de Apple.

Koru („noile începuturi” în limba maori) avea nevoie de un tender care să se potrivească nevoilor. În apele Mediteranei a fost văzut Abeona care, cu 75 de metri în lungime totală, ar trebui considerat cel mai mare iaht de sprijin construit vreodată.

Bezos a ales un nume important: Abeona, zeiţa romană care este protectorul plecărilor, al copiilor care părăsesc prima dată casa părinţilor sau care fac primii paşi. Ea a fost construită de Damen Yachting, un şantier naval din Vlissingen, Ţările de Jos, după ce a semnat un contract cu Bezos în 2019, potrivit portalului Luxurylaunches.

Se pare că unul dintre motivele alegerii magnatului - dacă nu şi principalul - a fost s-o mulţumească pe Laura Sanchez, care îi împărtăşeşte pasiunea pentru zbor. Bezos vrea să meargă în spaţiu, cu Blue Origin - cel mai mare angajament al său după ce a părăsit postul de CEO al Amazon în 2021 - dar ea preferă cerul, fiind pilot de elicopter. Koru nu are o platformă de aterizare pentru Airbus Ach-135, în timp ce Abeona are una de dimensiuni optime.

Abeona nu are scopul de a „naviga” într-o croazieră cu rază lungă de acţiune: de fapt, cele două MTU-uri o împing la 18 noduri, suficienţi pentru a urma superyacht-ul cu vele. Meseria lui este aceea de garaj plutitor gigantic în care - dincolo de platforma elicopterului - Bezos a depozitat o serie întreagă de facilităţi şi gadget-uri pentru plăcerea lui şi a celor de la bordul Koru: există supercars Bugatti Veyron şi McLaren F1, care sunt în flota sa, împreună cu o furgonetă Volkswagen de epocă din anii 1960, bărci cu motor mai mici, ski-jet-uri.

Pe Koru a fost instalat un simbol din lemn care arată exact ca viitoarea soţie a proprietarului.