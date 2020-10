Astăzi se împlineşte săptămâna de când sunt internată aici, la „Matei Balş". Vinerea trecută, imediat după ce am ajuns în salon, am primit anticoagulant injectabil, tratament antiviral şi pastile pentru durerile de cap care erau insuportabile. Aveam atunci aşa: pastile antivirale, câte 4 odată la 12 ore. Din a patra zi dozele au fost mărite.



În momentul de faţă iau 16 pastile: medicamente antivirale de trei ori pe zi, câte 4 pastile, mai am 3 pastile ca să-mi elimine tusea şi încă o pastilă pentru durerile de stomac pe care le-am dobândit, cel mai probabil, de la acest tratament puternic.



În fiecare dimineaţă medicii intră în salon şi ne întreabă ce simptome noi au apărut, dacă au apărut, şi, practic, primim tratament în funcţie de starea noastră zilnică. E posibil să ni se adauge şi alte pastile. Am anunţat zilele trecute că mă dor urechile, am acea arsură în nas şi mă doare foarte tare gâtul, mai ales în timpul nopţii simt acea durere în gât, dar pentru aceste trei simptome nu au găsit nimic în farmacia spitalului să îmi ofere. Am rugat pe cineva să îmi cumpere din exterior nişte dropsuri cu miere, vitamina C ca să îmi aline putin acea jenă din gât.

În această dimineaţă doamna asistentă mi-a recoltat sânge pentru că în urmă cu câteva zile analizele din sânge nu au ieşit prea bune. Aştept să văd ce veşti îmi dă.