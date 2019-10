Kelemen Hunor, întrebat dacă premierul Ungariei Viktor Orban a influenţat vreodată deciziile UDMR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, la o dezbatere cu studenţii, că are o relaţie bună cu premierul Ungariei, Viktor Orban, despre care nu crede că este antieuropean. El spune că şeful Guvernului de la Budapesta nu a influenţat niciodată deciziile UDMR.

Kelemen Hunor a spus, marţi, răspunzând unei întrebări adresate de un student în cadrul dezbaterii „Studenţii, faţă în faţă cu liderii politici”, că Viktor Orban este „poate cel mai talentat om politic din această regiune”.

„Noi în 30 de ani am încercat să avem o relaţie corectă cu toate guvernele care au existat în Ungaria. Eu am o relaţie personală bună cu Viktor Orban. Nu este dracu, aşa cum e desenat permaanent că ar fi şi nu este nici dictator. Este un om extrem de talentat, poate cel mai talentat om politic din această regiune, un om care are o vastă cultură, este foarte familiar cu tot ce se întâmplă în Europa şi este autoritar. Dar ştie ce doreşte să facă, ştie unde vrea să ajungă. (...) El este într-adevăr un tip controversat, nu este antieuropean, el vede un pic lucrurile diferit. El crede într-o colaborare regională, el crede că pentru ţările din această zonă, din fostul bloc comunist trebuie o abordare diferită, un pic nuanţată, că avem o moştenire, cu toţii, şi românii, şi maghiarii, şi cehii, şi bulgarii, avem o mentalitate diferită faţă de occident. Noi am avut o presiune uriaşă aproape 50 de ani. Mentalitatea nu se schimbă de la o zi la alta. (...) Spune: vrem o altă abordare, vrem o altă discuţie, nu vrem să schimbăm dictatul de la Moscova cu un alt dictat. Şi din acest punct de vedere, poate că are oarecare dreptate, nu spun că tot ce face este ok”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai precizat că premierul Ungariei nu a influenţat niciodată deciziile UDMR.

„Este un mit, este o legendă urbană în Bucureşti că Viktor Orban sau Ungaria influenţează deciziile UDMR. Nu, în niciun fel, niciodată nu mi-a cerut nimic legat de deciziile noastre interne”, a mai spus Kelemen Hunor la întâlnirea cu studenţii.

